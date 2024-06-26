В Татарстане больше всего вакансий на производстве, а соискателей в сфере PR

Фото: Роман Хасаев

Татарстанские работодатели активнее всего ищут специалистов в сферах производства, продаж и строительства — эти вакансии входят в топ-3 самых востребованных. В целом по России наравне с производственниками на рынке труда ощущается дефицит программистов.

Большая конкуренция в сфере рекламы

В Татарстане наибольшее количество вакансий опубликовано в сфере «Производство, сырье, сельское хозяйство», на этот раздел приходится 15% от всех объявлений. Об этом «Реальному времени» сообщил региональный представитель сервиса «Авито Работа» в Татарстане Наиль Хафизов.

Так, по его словам, в топ-3 по количеству опубликованных вакансий вошли продажи и строительство. Доля предложений для этих сфер деятельности составляет 10% и 9% соответственно.

Высокая конкуренция наблюдается среди татарстанцев, которые ищут работу в сфере «Маркетинг, реклама и PR» — здесь сейчас дефицит предложений. Индекс рынка труда в этой области составляет 9,5 балла из 10 — чем выше балл, тем больше соискателей на одну вакансию.

Наиль Хафизов также сообщил, что баланс по уровню спроса и предложений демонстрируют такие направления, как курьерская доставка (4,8 балла) и транспортно-логистическая отрасль (5,2 балла).

Кроме того, по данным Росстата, в Татарстане на сегодня отмечается исторический минимум безработицы — всего 1,9%. На платформе по итогам весны 2024 года количество объявлений о найме возросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подчеркнул спикер.

В России наибольший дефицит кадров в ИТ и на производстве

В масштабах России нехватка кадров в этом году наблюдается во всех сферах, но самый острый дефицит образовался в ИТ-отрасли и на производстве. Об этом «Газете.Ru» сообщила лидер команды HR в банке «Точка» Эльвира Фарвазова.

По ее словам, нанять квалифицированных айтишников всегда было сложно. На данный момент общее количество резюме возросло, однако их подают в основном начинающие специалисты.

Кроме того, по словам Фарвазовой, на рынке не хватает инженеров и, опять же, производственников — потому что у молодых людей сейчас это не самое приоритетное направление для развития.

— Но ситуация меняется, и производственные компании делают большие шаги, чтобы популяризировать работу синих воротничков. Более того, некоторые отрасли начинают хорошо развиваться, и для этого им нужны новые сотрудники. Так, за последние несколько лет заметно увеличилось количество вакансий курьеров. Развиваются компании, которые занимаются производством и импортозамещением, — подчеркнула она.

Елизавета Пуншева