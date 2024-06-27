Казанцы заняли 8-е место по скорости накоплений денег на отпуск

Фото: Максим Платонов

В среднем жителям Казани требуется 5,8 месяца, чтобы накопить на отпуск. Лидерами стали Пермь и Краснодар: пермякам нужно в среднем 4,9 месяца, а краснодарцам — 5,1 месяца. Об этом «Реальному времени» рассказал сервис «Авито.Работа».

В топ-16 городов с самыми быстрыми темпами накопления также вошли Москва, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Красноярск, Омск, Челябинск, Воронеж, Волгоград, Новосибирск, Нижний Новгород и Екатеринбург. Горожанам последнего требуется 6,8 месяца для накопления денег к отпуску.

Опрошенные из Казани рассказали, что собираются потратить почти 76 тыс. рублей на человека. Больше всего на отпуск откладывают москвичи — 87 тыс. рублей. На втором месте по планируемым отпускным расходам — жители Уфы. Респонденты из этого города рассчитывают потратить в предстоящем отпуске в среднем 77 549 рублей на человека.

Ранее стало известно, что 42% казанцев заявили о том, что не хотят работать в летнее время. Половина из них отметили, что теплое время года мешает им сконцентрироваться на работе.