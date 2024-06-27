«Мы дружим 36 лет»: в Казани суд допросил «спонсора» семьи ректора КНИТУ-КАИ

Фото: Олег Тихонов

На новый этап вышло разбирательство по иску прокурора Татарстана к семье ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева Тимура Алибаева. Сегодня в Вахитовский райсуд Казани пришел директор компании «Дайк» Айрат Ахмадеев и заявил, что неоднократно помогал семье Алибаевых деньгами, в том числе на 7 млн рублей в 2014 году и на 21 млн в 2021-м, передает журналист «Реального времени».



Ахмадеева в качестве свидетеля на суд пригласила сторона ответчиков, которых прокуратура желает «раскулачить» на 33 млн рублей — изъять в доход государства три квартиры на 9 млн и взыскать солидарно с Тимура и Лиры Алибаевых 24 млн рублей. Претензии надзорного ведомства связаны с результатами проверки по контролю за доходами и расходами госслужащей Алибаевой — сотрудницы Управления Федерального казначейства, в надзорном ведомстве полагают, что часть покупок и денежных переводов ее семьи не подтверждена законными доходами.

Сегодня в суд пришел директор компании «Дайк» Айрат Ахмадеев и заявил, что неоднократно помогал семье Алибаевых. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Ответчики иск не признали. На первое и второе судебное заседание не пришли.

Допрошенный свидетель заявил: «Мы с Алибаевыми близкие друзья. Знаю их уже 36 лет, учились вместе». Далее Ахмадеев рассказал, что неоднократно помогал Алибаевым с деньгами. В том числе в 2014-м году, когда Венера Гафуровна (мать Алибаевой) просила подстраховать ее с деньгами для покупки трех однокомнатных квартир внукам в Казани — дочери четы Алибаевых и сыновьям Адика Идиатуллина, брата Лиры Алибаевой. Все квартиры были куплены в одном доме на улице Бондаренко, а заем был возвращен в 2017-м.

Прокурор Лилия Фаттахова поинтересовалась: «Как вы можете пояснить факт, что в последующем эти квартиры внукам не достались — право собственности на них (после смерти матери и отца) приобрела Алибаева, а не ее дочь и дети Адика Идиатуллина?»



— Это этический вопрос, который меня не интересует, — заявил бизнесмен и друг семьи. — Мне в 2017-м наличными вернули деньги, на тот момент Венера Гафуровна была жива. Расписка при передаче была уничтожена.

Адвокат Наталья Фарукшина в интересах Алибаевых просила суд приобщить декларации Ахмадеева за 2014 год, подтверждающие возможность выдачи займа на 7,5 млн рублей. А кроме того, декларации за 2021—2022 годы, чтобы подтвердить действительность оформленного в декабре 2021-го займа на 21 млн с Лирой Тимерхановной Алибаевой. Напомним, в ходе проверки та объясняла, что брала деньги, чтобы обеспечить учебу дочери в Турции.



— Мы заранее это обсуждали, ей нужен был заем для дочери, чтобы обеспечить ей обучение за рубежом. Я знаю — это стоит от 40—50 тысяч евро. Предполагалось, что дочь будет там учиться. Но она вышла замуж, родила ребенка и не обучалась, свидетельствовал директор строительной компании.



С его слов, деньги передавались без процентов, сроком на 3 года. Подлинник расписки, написанной в присутствии Тимура Алибаева и жены Ахмадеева, сегодня был приобщен судом. Так же, как и декларации свидетеля, а также выписки по его счетам, подтверждающие снятие крупных сумм в предшествующий займам период. Как объяснил свидетель, он заранее «аккумулировал» средства.



Деньги передавались без процентов, сроком на 3 года. Подлинник расписки, написанной в присутствии Тимура Алибаева и жены Ахмадеева, сегодня был приобщен судом.

Как Ахмадеева и Алибаева сдружила история, и почему прокуратуру интересует детализация звонков свидетеля-бизнесмена — в репортаже «Реального времени».



