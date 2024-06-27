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Рустам Минниханов посетил «Навоиазот», производящий половину химпродукции Узбекистана

10:09, 27.06.2024
Рустам Минниханов посетил «Навоиазот», производящий половину химпродукции Узбекистана
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил предприятие АО «Навоиазот». Компания является одной из крупнейших в стране и производит около половины всей химической продукции Узбекистана.

На предприятии производятся аммиачная селитра, сульфат аммония, цианистый натрий, азотная кислота, двуокись углерода, метанол ректификат, соляная кислота, полиакриламид и другие вещества. Основными потребителями продукции являются предприятия сельского хозяйства.

Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан вчера. Раис Татарстана посетил город Навои. В международном аэропорту его встретили хоким Навоийской области, министр энергетики Узбекистана и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли.

Разиль Самигуллин

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