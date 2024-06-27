Рустам Минниханов посетил «Навоиазот», производящий половину химпродукции Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил предприятие АО «Навоиазот». Компания является одной из крупнейших в стране и производит около половины всей химической продукции Узбекистана.
На предприятии производятся аммиачная селитра, сульфат аммония, цианистый натрий, азотная кислота, двуокись углерода, метанол ректификат, соляная кислота, полиакриламид и другие вещества. Основными потребителями продукции являются предприятия сельского хозяйства.
Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан вчера. Раис Татарстана посетил город Навои. В международном аэропорту его встретили хоким Навоийской области, министр энергетики Узбекистана и заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли.
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