«Повторить масштаб будет трудно»: Игры стран БРИКС в 2025 году пройдут в Бразилии

Фото: Динар Фатыхов

Следующие Игры стран БРИКС 2025 года пройдут в Бразилии. Об этом рассказал министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

По словам Леонова, бразильская делегация выразила опасения, что повторить масштаб прошедших соревнований будет сложно. Однако он заверил, что российская сторона готова оказать помощь.

— Провожая делегацию [бразильцев], мы провели с ними небольшое совещание… будем им помогать, — заявил министр спорта республики.

Он также подвел итоги прошедших на днях соревнований. По его словам, на Игры приехали представители 82 стран — 5 640 участников. Минспорта подчеркнул, что эти цифры соизмеримы крупным многофункциональным и мультиспортивным мероприятиям.

— Цифры большие, соизмеримые крупным многофункциональным и мультиспортивным мероприятиям, — отметил Владимир Леонов. — По фактуре и формату очень похоже на прошедшую в 2013 году в Казани Универсиаду.

По итогам прошедших в Казани соревнований сборная России завоевала 507 медалей — 264 золотых, 142 серебряных и 101 бронзовую. О том, как прошли мультиспортивное событие в столице Татарстана, — читайте в материале «Реального времени».