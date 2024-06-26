Прокуратура Казани потребовала устранить нарушения на детской площадке в парке «Лядской сад»
В ходе проверки детской площадки в казанском парке «Лядской сад» прокуратура выявила неудовлетворительное техническое состояние игровых установок, сообщает пресс-служба ведомства. На некоторых качелях были обнаружены поломки, а на детских игровых установках местами отсутствовали веревочные перекладины.
По требованиям ГОСТ, дефекты, влияющие на безопасность оборудования, должны быть немедленно устранены. Невыполнение этих норм и ненадлежащее техническое состояние площадки может привести к травмам у детей.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес директора МБУ «Дирекция парков и скверов» Казани.
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