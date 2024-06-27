Сегодня в Казани открывается парковка под мостом «Миллениум»

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани открывается парковка под мостом «Миллениум» со стороны экстрим парка «УРАМ». Однако парковка временно будет закрыта 29 июня для проведения активностей на день молодежи, сообщает пресс-служба парка.

Режим работы парковки:

въезд ежедневно с 10.00 до 22.00;

выезд ежедневно с 10.00 до 02.00;

стоимость парковки 50 рублей в час;

въезд по билету по одному транспортному средству;

парковка не охраняемая: администрация не несет ответственности за сохранность автомобилей и оставленные в них вещи.

Парковка у территории парка «УРАМ» была ограничена с 1 апреля. Это было связано с проведением ремонтных работ на мосту «Миллениум».

Разиль Самигуллин