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Сегодня в Казани открывается парковка под мостом «Миллениум»

10:42, 27.06.2024
Сегодня в Казани открывается парковка под мостом «Миллениум»
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани открывается парковка под мостом «Миллениум» со стороны экстрим парка «УРАМ». Однако парковка временно будет закрыта 29 июня для проведения активностей на день молодежи, сообщает пресс-служба парка.

Режим работы парковки:

  • въезд ежедневно с 10.00 до 22.00;
  • выезд ежедневно с 10.00 до 02.00;
  • стоимость парковки 50 рублей в час;
  • въезд по билету по одному транспортному средству;
  • парковка не охраняемая: администрация не несет ответственности за сохранность автомобилей и оставленные в них вещи.

Парковка у территории парка «УРАМ» была ограничена с 1 апреля. Это было связано с проведением ремонтных работ на мосту «Миллениум».

Разиль Самигуллин

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