Создание Ассоциации городов стран БРИКС+ получило поддержку более 100 муниципалитетов из разных стран мира

Фото: Артем Гафаров

Более 100 муниципальных образований из различных стран поддержали создание Ассоциации городов стран БРИКС+, об этом сообщила вице-мэр Казани Евгения Лодвигова.

Представители городов из Бразилии, Индии, Ирана, Китая, ЮАР, Турции, Чили, Марокко, Азербайджана, Казахстана и других стран приедут в Казань для участия в первом учредительном собрании ассоциации, которое состоится 21 июня.



При этом формат предстоящего мероприятия не ограничивается только участием стран, входящих в это объединение, поэтому его статус был определен как «БРИКС+».



Как уточнила Евгения Лодвигова, сейчас от мэров городов со всего мира продолжают поступать подтверждения по приезду в Казань, поэтому итоговый список участников учредительного собрания сформируется позднее.

Напомним, о предстоящей встрече мэр Казани Ильсур Метшин рассказал в мае 2024 года на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Рената Валеева