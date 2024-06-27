В России предлагают запретить идеологию чайлдфри

Фото: Динар Фатыхов

В России предлагают запретить идеологию чайлдфри. О разработке соответствующего законопроекта, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра юстиции Всеволода Вуколова.

— Что касается вопросов, связанных с идеологией. Мы с вами сейчас активно готовим законопроекты по недопущению распространения чайлдфри, когда кто-то говорит о том, что не надо сегодня девушкам, особенно молодым, рожать, можно обойтись и без детей. Таких идеологий, так сказать экстремистской направленности, сегодня много, — рассказал замминистра на сессии «Семья: сохранить, нельзя потерять» в рамках Петербургского международного юридического форума.

Тематика чайлдфри не первый раз поднимается в Госдуме. Так, в прошлом году в Госдуму повторно был внесен законопроект о запрете распространять информацию с пропагандой чайлдфри среди детей.

Разиль Самигуллин