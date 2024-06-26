В 2023 году регионы России недоплатили около 16 млрд рублей на оказание скорой медицинской помощи

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в 2023 году субъекты недофинансировали скорую медицинскую помощь примерно на 16 млрд рублей. Из них 9,5 млрд были отвлечены на другие цели.



— 9,5 млрд рублей отвлечено на другие цели в этом году субъектами, это 65 субъектов Российской Федерации. Плюс порядка 16 млрд рублей — это те средства, которые субъекты должны были дофинансировать, в соответствии с территориальным планированием, на оказание медицинской помощи по скорой помощи, — сказал Мурашко.

Мурашко также отметил, что по поручению вице-премьера всем субъектам было направлено жесткое предписание устранить эти замечания и направить средства в соответствии с целевым расходованием на зарплату сотрудников.

Напомним, совокупный объем платных медуслуг россиянам в 2023 году увеличился на 11% и составил 1,36 трлн рублей. Больше всего на платную медицину тратятся жители Москвы и Краснодарского края.

