Рустам Минниханов: «Татарстан готов способствовать активизации взаимодействия России и Узбекистана»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Навойской области Норматом Турсуновым. Глава республики отметил, что лидеры двух стран уделяют особое внимание межрегиональному сотрудничеству и поддерживают все инициативы.

— Татарстан готов способствовать активизации взаимодействия России и Узбекистана. Товарооборот за прошлый год составил 370 млн долларов, — подчеркнул Рустам Минниханов. Стороны также обсудили совместные проекты, которые в настоящее время реализуются в Навои. В частности, воплощение проекта «КИП-Мастер».

Сегодня Рустам Минниханов посетил предприятие АО «Навоиазот». Компания является одной из крупнейших в стране и производит около половины всей химической продукции Узбекистана.

Разиль Самигуллин