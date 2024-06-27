Российские марки электроники заняли треть отечественного рынка

Фото: Динар Фатыхов

По итогам 2023 года доля брендов из России и стран СНГ на отечественном рынке электроники составила 32%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление управляющего партнера IT-холдинга Fplus Алексея Мельникова.

В прошлом году россияне приобрели 332 млн устройств. Из них 106,2 млн пришлось на российские бренды и собственные торговые марки (СТМ) розничных сетей.

Тенденция к увеличению доли российских марок электроники сохраняется. Так, по результатам первого полугодия 2024 года она составила порядка 18%. При этом общее количество такой техники выросло на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Увеличение спроса на электронику также было зафиксировано перед праздниками. Так, в преддверии Международного женского дня продажи электроники в Татарстане выросли на 37%.

Разиль Самигуллин