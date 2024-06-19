Wildberries объединяется с оператором наружной рекламы Группой Russ

Wildberries и Группа Russ объявляют об объединении, говорится в сообщении компании. Два крупных игрока рынков маркетплейсов и наружной рекламы совместно планируют «создать новейшую цифровую торговую платформу и предоставить бесшовные инструменты для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия».

Возглавит объединенную компанию Татьяна Бакальчук.

В результате объединяется и инфраструктура: цифровая медиаплатформа, разветвленная отечественная сеть современных рекламных конструкций, собственные логистические хабы, склады и логоцентры. «Станут основой для создания и развития нового цифрового рынка», — говорится с сообщении компании.



По мнению руководства компаний, консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы.



География стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).