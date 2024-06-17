«Много интересного могут накопать»: зачем Альберт Суяргулов лишил прокурора Казани части полномочий

Надзор за законностью действий городских чиновников перешел к прокуратуре Татарстана

Прокурор Татарстана продолжает «перестройку» в надзорном ведомстве. Неожиданным, но логичным шагом Альберта Суяргулова источники «Реального времени» называют решение передать функции надзора за соблюдением законодательства в столице РТ из ведения прокуратуры Казани в аппарат. Речь о проверках в социальной, экономической, экологической и иных сферах, включая общественно значимую деятельность муниципальных властей. «Там — поле непаханое, много интересного могут накопать», — оценил передел прокурорской власти один из ветеранов системы.

Болевые точки Казани и режим «рулевого» управления



Новые правила от Альберта Суяргулова озвучили на минувшей неделе. Если кратко, то за прокуратурой Казани во главе с Олегом Дроздовым оставили два важных направления — надзор за органами следствия и дознания и участие в судебных процессах, подчеркивают источники «Реального времени».

При этом огромный массив властных полномочий по части так называемого общего надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства, в том числе — борьба с коррупцией, контроль за ситуацией в среде несовершеннолетних и в сфере миграции — уже переданы в аппарат прокуратуры Татарстана.

«Поставлена задача — в режиме «ручного» управления оценить самые болевые точки жизни казанцев и гостей города, отношения власти и бизнеса, начиная от организации индустрии гостеприимства и сохранения исторических памятников и заканчивая проблемами износа коммунальных сетей и муниципального транспорта», — поделился с «Реальным временем» один из информированных источников в надзорном ведомстве.

Теперь, при наличии «политической воли», сигналы с мест обещают изучать более тщательно. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ноу-хау коснется и рассмотрения обращений от граждан — особенно тех, где заявители жалуются на нарушения их прав со стороны должностных лиц на городском и районном уровнях. Если раньше при поступлении таких заявлений в прокуратуру РТ практиковалась их пересылка на нижестоящий уровень, то теперь, при наличии «политической воли», сигналы с мест обещают изучать более тщательно.

Также планируется усилить контроль за соответствием активов казанских чиновников их официальным доходам. Напомним, 10 дней назад в Вахитовском райсуде Казани стартовал процесс о взыскании в доход государства активов и имущества на 33 млн рублей с семьи Тимура Алибаева — бывшего главы Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Казани, ныне — ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева. Тем временем Верховный суд Татарстана в закрытом режиме рассматривает схожий прокурорский иск аж на 308 млн рублей в отношении уже уволенного по утрате доверия экс-главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова и его родни. Заметим, из претензионного перечня в 63 объекта недвижимости лично на Миронове не числится не один.

Полномочия действующего прокурора Казани заканчиваются в 2025-м

Главной причиной передела власти в надзорном ведомстве, по мнению опрошенных «Реальным временем» экспертов, является недовольство нового прокурора РТ результатами работы прокуратуры Казани. Первым звоночком стала отставка двух ее «долгожителей» — первого зампрокурора города Дениса Хабибуллина и зампрокурора Гумера Нафиева в январе текущего года. По слухам, обоим предлагали ротацию с понижением в должности.

Спустя два месяца после увольнения Нафиев загремел в СИЗО Москвы по делу о взятке в особо крупном размере. Ее сумму и фабулу силовики «секретят» до сих пор, хотя речь идет о преступлении прошлых лет, вину в котором бывший зампрокурора Казани и сын первого прокурора Татарстана Сайфихана Нафиева не признает. При этом источники «Реального времени» отмечают, что задержание силовика такого ранга обернулось настоящей паникой в одном из важных подразделений исполкома Казани, намекая, что представитель «ока государева» вместо выявления нарушений закона мог покрывать их.

Предельный срок полномочий действующего прокурора Казани истекает в июне 2025 года. скриншот с сайта исполкома Казани

— Проблема «сращивания» прокуроров с представителями власти идет еще с тех времен, когда именно власти обеспечивали силовиков квартирами и машинами. Сейчас это, конечно, напрямую запрещено, но идти против власти, критиковать ее нужна определенная смелость. Прокурора должны бояться или хотя бы опасаться. О нынешнем прокуроре Казани этого не скажешь, так что в плане проверок городских чиновников — там поле непаханое. Много интересного могут накопать, если желания и ресурсов хватит. С кадрами в прокуратуре сейчас тоже беда, — комментирует ситуацию один из ветеранов надзорного ведомства на условиях анонимности.

Олег Дроздов возглавляет прокуратуру Казани вот уже девять лет. В июне 2025-го истекает второй, предельный, срок его полномочий на этом посту. 30-летний стаж в надзорном ведомстве говорит сам за себя, но источники «Реального времени» полагают, что в занимаемой должности он мог проявить себя и ярче.

«По сути прокурор Казани — пятый зам прокурора республики. Полномочий, чтобы бить по болевым точкам и решать проблемы, хватает. И должность предусматривает определенную публичность, чего не наблюдается», — заметил один из собеседников издания. И поделился предположением, что ноу-хау с передачей части надзорных функций в аппарат прокуратуры РТ вызвано желанием глубже вникнуть в ситуацию и, возможно, присмотреть в аппарате достойного кандидата на ключевой прокурорский пост в столице республики.

По итогам первого квартала 2024 года Альберт Суяргулов стал лидером среди руководителей в Татарстане по медиаэффективности. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Заметим, по части публичных выступлений Альберт Суяргулов показал подчиненным пример, возглавив рейтинг медиаэффективности руководителей министерств и ведомств, а также городов и районов Татарстана за первый квартал 2024 года по версии агентства «ПромРейтинг».

Что касается возможности «накопать», то здесь ярким примером служат результаты проверки казанского МУП «Водоканал». После многочисленных аварий на сетях и обращений граждан прокуратура Казани в мае 2024-го озвучила итоги проверки — 18 дел о правонарушениях в отношении должностных лиц МУП, среди которых — нарушения в сфере закупок, трудового законодательства, требований безопасности на гидротехнических сооружениях и нормативов ликвидации последствий коммунальных аварий. Результаты выглядят шокирующими лишь на фоне отсутствия масштабных проверок в прежние годы, а проблема столь серьезна, что упущенный контроль может обернуться коллапсом.