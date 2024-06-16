Ветеран СВО Ленар Зиганшин: «После увольнения со службы мне предложили обучение в вузе»

«Реальное время» продолжает рассказывать о возможностях и перспективах, которые сегодня открывает служба по контракту с Минобороны

Граждане, которые отправляются в зону спецоперации защищать интересы России, могут рассчитывать на ее достойную поддержку и благодарность, причем не только на протяжении службы, но и по возвращении домой. История сегодняшнего героя «Реального времени» — казанца Ленара Зиганшина — яркое тому подтверждение. Решение пойти на службу по контракту стало поворотным в его судьбе и определяющим для его мирного будущего. Он пока воспользовался лишь небольшой частью возможностей, которые по праву предоставляются участникам СВО.

Будущая профессия — программист



Ленара Зиганшина призвали в армию в 2020 году. Как рассказал молодой человек «Реальному времени», поскольку у его семьи есть родственники в Подмосковье, он попросился в военную часть, которая расположена недалеко от столицы. Призывника услышали, и он попал в знаменитую Кантемировскую дивизию, служил артиллеристом. В том же 2020 году Ленар решил подписать контракт с Минобороны:

— В начале 2022 года, практически сразу после боя курантов, нас отправили под Белгород. Там мы встретили начало СВО. Перед отправкой на Украину каждому из нас командиры задавали вопрос: согласен участвовать в боевых действиях или нет. Я был согласен, мы отправились дальше вместе с товарищем — с тем, с кем до этого жили вместе, в одной казарме. Оказались вначале на харьковском направлении, потом приезжали в Россию, а вернулись с новой техникой под Изюм.

В 2022 году в боях у этого города Ленар получил осколочное ранение в тазобедренный сустав. Перенес две операции — вначале в Петербурге, потом в Казани — в горбольнице №7. Уволился со службы по состоянию здоровья. Кости после первой операции плохо срастались, говорит он, а сейчас дело вроде пошло на лад, но предстоит длительная реабилитация. Очередной ее этап он как раз сейчас проходит в 7-й горбольнице.



Начать новую, мирную жизнь совсем еще молодому ветерану СВО помогли в татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества».

— Я до армии поступил в Казанский энергетический университет, — говорит он, — Но потом документы забрал, потому что выяснилось, что приняли меня не на ту специальность, которую я выбирал при поступлении. А по возвращении с СВО надо было определяться, кем быть. И надо было выбирать такую форму обучения, которая позволяет полноценно учиться с моим ранением, ведь регулярно посещать занятия в вузе мне было бы сейчас затруднительно. В фонде «Защитники Отечества» предложили подходящий вариант — университет «Синергия».

Ленар перенес две операции — вначале в Петербурге, потом в Казани — в горбольнице №7. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Там, по словам ветерана, его устраивает все: лекции и занятия проводятся дистанционно. Если необходима консультация — можно обратиться к куратору, который всегда поможет. И будущая профессия — программист — современная и перспективная, а учиться можно интенсивно и освоить ее за 3,5 года.

С подсказки сотрудников фонда он записался еще и в летнюю цифровую школу — занятия начнутся в августе. Ленар надеется, что успешно пройдет интенсивное обучение и получит возможность практиковаться в программировании во время учебы в университете с прицелом после выпуска прийти на уже ожидающее его рабочее место.

Если подписать контракт на территории Татарстана

«Участникам СВО везде у нас дорога, везде у нас почет», — так можно было бы сегодня переиначить строчки знаменитой «Песни о Родине» Лебедева-Кумача. Список мер поддержки бойцов постоянно растет не только за счет увеличения количества федеральных льгот и выплат, но и благодаря поддержке региональных властей.

Тем, кто до 31 июля 2024 года решил подписать контракт с Минобороны в Татарстане, а также их родным и близким полагается широкий спектр выплат, льгот и гарантий.

Тем, кто до 31 июля 2024 года решил подписать контракт с Минобороны в Татарстане, а также их родным и близким полагается широкий спектр выплат, льгот и гарантий. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При подписании контракта в Татарстане боец получает четыре вида единовременных выплат — в общей сложности до 1 млн рублей, еще один вид выплаты полагается тем, кто удостоится государственных наград во время прохождения службы:

единовременная денежная выплата от МО РФ — 195 тыс. рублей;

единовременная денежная выплата от РТ — 505 тыс. рублей;

единовременная выплата от муниципальных образований РТ — до 300 тыс. рублей в зависимости от района, из которого уходит на службу по контракту;

единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка — 20 тыс. рублей;

единовременное поощрение при награждении госнаградами от Минобороны РФ — пять окладов денежного содержания.

Все эти меры поддержки распространятся на всех граждан, подписавших контракт на территории Татарстана, — фактическое место жительства и гражданство не имеют значения.

Если решение подписать контракт на территории республики принял иностранец, он получит такую же поддержку, а кроме того — содействие в получении гражданства РФ и ИНН, как того требует закон.

Все меры поддержки распространятся на всех граждан, подписавших контракт на территории Татарстана — фактическое места жительства не имеет значения. Сейтумерова Анна / realnoevremya.ru

Особо следует отметить, что татарстанских контрактников экипируют улучшенным обмундированием, в котором учтены пожелания бойцов СВО.

Во время прохождения службы по контракту бойцам полагается 4 вида выплат на постоянной основе:

ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО — от 210 тыс. рублей;

дополнительные выплаты в зоне СВО во время наступления — 8 тыс. рублей;

выплата за 1 км продвижения по вражеской территории — 50 тыс. рублей;

выплата за взятие или ликвидацию военной техники ВСУ — до 1 млн. рублей.

Также на постоянной основе ежемесячно выплачивается:

Героям РФ или их семьям — 89 675 рублей;

ветеранам боевых действий — 4 184 рублей.

Служащие по контракту имеют право на социальную, медицинскую поддержку, помощь в получении образования. Для них предусмотрены:

возможность быстрого приобретения жилья за счет МО через накопительно-ипотечную систему;

кредитные каникулы;

освобождение от пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ;

освобождение от уплаты налога на недвижимость;

отсрочка по договорам аренды имущества;

льготное автокредитование;

льготы на оплату нотариальных услуг;

сохранение прежнего места работы;

внеочередное бесплатное медицинское обслуживание;

бесплатная психологическая помощь;

бесплатные путевки в санатории и профилактории за счет Министерства обороны РФ;

возможность получения бесплатного дополнительного образования;

статус ветерана боевых действий.

Для военнослужащих по контракту предусмотрена возможность быстрого приобретения жилья за счет МО через накопительно-ипотечную систему. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Военнослужащему открывается индивидуальный накопительный счет, на который ежегодно, вплоть до увольнения, зачисляется определенная сумма, в 2024 году — это 365 346,6 рубля. Также на покупку жилья военнослужащий может использовать заемные средства. Банковскую ссуду гасит не он, а госучреждение «Росвоенипотека». Для этого предусмотрена Накопительно-ипотечная система (НИС) — форма жилищного обеспечения военнослужащих по контакту. Вступить в НИС военнослужащий может при наличии выслуги в 3 года. Военнослужащие, участвующие в СВО, могут приобрести жилье сразу после вступления в НИС. Причем, в период службы по контракту не взимаются долги по оплате ипотеки.



Военнослужащий по контракту может пройти обучение и получить офицерское звание и командную должность. Статус ветерана боевых действий гарантирует:

ежемесячную выплату — 4184 рубля в 2024 году,

льготы по пенсионному обеспечению,

компенсацию платы за наем или содержание жилого помещения в размере 50%,

профессиональное обучение и дополнительное профобразование за счет средств работодателя,

обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями,

преимущества при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, при покупке садовых или огородных земельных участков,

обслуживание после выхода на пенсию в тех же поликлиниках и больницах, к которым ветеран был прикреплены в период службы,

право выбора удобного времени для ежегодного отпуска,

право на оплачиваемый отпуск сроком до 15 дней,

право на внеочередное обслуживание во всех организациях связи, культуры и спорта, при приобретении билетов на все виды транспорта,

право на первоочередную установку домашнего телефона.

Список мер поддержки бойцов постоянно растет не только за счет увеличения количества федеральных льгот и выплат, но и благодаря поддержке региональных властей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме того, закон предусматривает послабления для тех участников СВО, которые закон нарушали:

в отношении них приостанавливаются исполнительные производства (кроме производств по взысканию алиментов);

они освобождаются от уголовной ответственности за некоторые преступления.

Отслужил — и что потом?

Страховые выплаты за ранения и инвалидность для участников СВО, служащих по контракту в 2024 году составляют до 2 454 462 рублей в зависимости от тяжести ранения. Единовременная выплата за ранение, если участник СВО, служивший по контракту, признаётся не годным к дальнейшей службе — 3 272 657 рублей.





Уволенным со службы по контракту полагаются первоочередное зачисление в ссузы, бюджетное обучение в вузах, перевод с платной формы обучения на бюджетную и приоритетное трудоустройство. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Уволенным со службы по контракту полагаются:

страховая и социальная пенсия по инвалидности;

социальное обслуживание инвалидов боевых действий;

приоритетное трудоустройство (с 1 января 2025 года);

первоочередное зачисление в средне-специальные образовательные учреждения;

бюджетное обучение в вузах;

перевод с платной формы обучения в вузе на бюджетную ;

В помощь семье

Льготы и преференции полагаются также семьям участников СВО. Среди них следующие меры поддержки:

субсидии семьям на проведение газа;

путевки в санатории и профилактории Министерства обороны РФ со скидкой в 50% от стоимости для членов семей;

путевки для детей в летний оздоровительный лагерь по месту регистрации;

преимущество при приеме в реабилитационные центры для детей и пожилых родственников;

бесплатное обслуживание на дому пожилых членов семьи, инвалидов;

внеочередное медицинское обследование членов семей;

социальное обслуживание семей;

квота на поступление в вузы для детей либо перевод с платного отделения на бюджетное. Детям участников СВО выдается карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, питания, кружков, группы продленного дня в школе, спортивных секций. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Татарстане детям участников СВО выдается карта «Батыр», которая полностью покрывает оплату детского сада, кружков, питания, для школьников — оплату школьных кружков, группы продленного дня, питания и спортивных секций. В сопровождении одного взрослого дети по карте Батыр могут бесплатно посещать театры и музеи.

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Инна Серова