Подсудимые по делу Finiкo назвали свое обвинение непонятным

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани завершили оглашение обвинения 10 фигурантам дела криптопирамиды Finiкo. Ни один из подсудимых вину в мошенничестве на 209 млн рублей и участии в ОПС либо организации его деятельности не признал, — сообщили «Реальному времени» участники процесса.



Основатель проекта Кирилл Доронин назвал оглашенное обвинение непонятным и сказал, что все пояснения о его позиции по существу дела будет давать позднее. На уточняющий вопрос судьи ответил, что вину не признает.



Далее все подсудимые, как один, заявили, что обвинение им непонятно. При этом все выразили согласие давать показания суду на более поздних стадиях и заявили о непризнании вины.



Процесс продолжится в конце августе допросами потерпевших. Судья Марина Шаронова предупредила — в первую очередь, в суд вызовут казанских вкладчиков. Далее в режиме ВКС будут организовывать допросы остальных. «Серикова, ждем Вас в Казани. Надеемся, к этому сроку Вас этапируют», — обратилась председательствующая к застрявшей в московском СИЗО фигурантке.



Напомним, рассмотрение «финикийского» дела в суде Казани стартовало в понедельник, 24 августа. С участием шести потерпевших и девяти подсудимых в зале. Десятая — Анна Серикова, она же Тиффани, — участвовала по видео-конференц-связи из СИЗО-6 Москвы, поскольку ее за месяц с лишним не успели этапировать к месту слушаний.

Из-за проблем с качеством связи суду пришлось несколько раз объявлять перерыв — Серикова заявляла, что просто не слышит то, что говорит судья, а в речи гособвинителей разбирает лишь отдельные слова. Вчера после неоднократных попыток улучшить ситуацию, включая тестирование связи из разных камер московского изолятора, техническим службам и составу суда удалось обеспечить устойчивый аудио- и видеосигнал. Жалобы от Сериковой прекратились, и сотрудники прокуратуры смогли завершить оглашение объемного текста обвинения.

По версии следователей МВД и Генпрокуратуры, создатели ОПС — Доронин, беглые Марат и Эдвард Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтович — вместе с неустановленными и установленными лицами лично и через знакомых привлекли с 1 июля 2019 года по 30 июля 2021 года к участию в ОПС ряд лиц, «обладающих необходимыми познаниями и навыками ведения сетевого маркетинга». Часть этих лиц сейчас находятся в зале суда. Часть объявлены в федеральный розыск. А Зыгмунтович и Сабировы — в международный. Материалы по ним выделены в отдельное производство. В дошедшей до суда третьей редакции окончательного обвинения фигурирует сумма потерь 161 потерпевшего — 209 млн рублей.

Подробности уголовного дела — в репортаже «Реального времени».