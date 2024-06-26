«Боюсь сглазить, но уже есть тот, кто построит крематорий»

Власти Казани нашли инвестора для строительства крематория на территории погребального комплекса «Курган»

Фото: пресс-служба мэрии Казани

«Каждый год в Казани хоронят 14 тысяч человек, но второе место должно оставаться свободным для супруга или супруги, оно предоставляется бесплатно. Исходя из этого, должно хватить на 52 года», — привел сегодня на сессии Казгордумы показатели емкости похоронного комплекса «Курган» начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин. С открытием комплекса татарстанская столица не собирается строить новые объекты для погребения, за исключением двух — Иудейского кладбища возле Мамадышского тракта и крематория стоимостью свыше 200 млн рублей, для которого, похоже, нашли инвестора. На сессии гордумы также впервые прозвучала обнадеживающая информация о судьбе Детского дома культуры и творчества им. А. Алиша в центре Казани, за спасение которого родители бьются с мая этого года.

Места на кладбищах оцифруют

Казанские власти начали наводить повсеместный порядок на кладбищах, вовлекая в богоугодное дело богатейших людей республики. Вопросы развития инфраструктуры в сфере ритуальных услуг сегодня оказались в центре внимания депутатов Казгордумы. О том, как сегодня обстоят дела в похоронном деле, доложил начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин.

По его словам, в этом году началась тотальная оцифровка данных всех муниципальных кладбищ. Уже переведены в электронный формат данные Сухорецкого, Архангельского, Царицынского и Победиловского кладбищ. Кто выбран в качестве подрядчика по переводу в «цифру» мест захоронения на муниципальных кладбищах, он не сообщил. Но уточнил, что до конца года будут оцифрованы данные восьми действующих кладбищ Казани. При этом цифровизация помогает не только вести учет, но и находить потерянные и давно забытые захоронения родственников и близких, отметил Марат Ишкин. Инициатором проекта выступил мэр Казани. «Цифровой инструмент появился благодаря поддержке Ильсура Раисовича, а цифровизация должна охватить все муниципальные кладбища», — заметил он.

На повестке — крематорий и Иудейское кладбище

Далее спикер сообщил о планах строительства давно анонсированного нового Иудейского кладбища. Его решили разместить вблизи Мамадышского тракта, здесь отведен земельный участок в 9,9 га. Республиканские власти выделили 100 млн рублей на его создание. Уже выполнены работы по вертикальной планировке участка, определено расположение административного здания и хозяйственного помещения. «В этом году запланирована отделка здания, ограждение территории и частичное благоустройство, наружное освещение и камеры видеонаблюдения», — сообщил Ишкин. Хоронить здесь начнут в будущем году.

Другой долгоиграющий проект — казанский крематорий, который ранее собирались построить на условиях частно-государственного партнерства. Похоже, инвестор найден, так как власти объявили о выделении земельного участка. «В похоронном комплексе «Курган» сейчас на кадастровый учет ставят участок, где предполагается построить крематорий. Проект готов, — сообщил Ишкин. — Наберитесь терпения, боюсь сглазить, но есть тот, кто построит».

По его словам, спрос на услугу кремации среди казанцев высокий, но воспользоваться ею не могут: «Сейчас люди увозят в Нижний Новгород, и если есть волеизъявление, значит, должна быть услуга», — сообщил он. До этого на проект претендовало пять инвесторов, говорила глава АИР РТ Талия Минуллина. Проект был разработан в 2021 году. Тогда инвестиции оценивались в 180 млн рублей, окупаемость — в 7 лет. Проектная мощность объекта должна составить 7 тысяч кремаций в год.

Колесов, Фахрутдинов, семья Хайруллиных и другие меценаты

Работа по ремонту и обновлению кладбищ легла на плечи республиканского бюджета и спонсоров. Так, согласились помочь в богоугодном деле глава холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов, один из бывших богатейших депутатов Госсовета Альберт Фахрутдинов, а также семья Хайруллиных. При поддержке Рустама Минниханова была закуплена техника для похоронного комплекса «Курган». Обойтись без внешней помощи похоронная индустрия не может, так как муниципальных денег не хватает. По словам Ишкина, в этом году на содержание кладбищ выделено 26,5 млн рублей, из которых треть уходит на оплату регионального оператора УК «ПЖКХ» по уборке могил (это около 9 млн). Глава Управления по организации ритуальных услуг Казани сообщил, что собирается просить власти увеличить расходы на эти цели, но на сколько, не уточнил.

Что успели сделать с начала года? По словам спикера, в рамках ФЦП об увековечивании памяти погибших за счет бюджета проведена замена 275 надгробий в местах захоронения воинов, умерших в госпиталях Казани и похороненных на Арском кладбище. «Но заменены не все могильные сооружения. Из 418 остаются в старом виде 143 тумбы, требуют замены тумбы на Арском и Архангельском кладбищах», — посетовал он.

Инфраструктура вокруг погостов улучшилась. Появились парковки вблизи Мирного и Ново-Татарского кладбищ, обновлены пути к кладбищу в Дербышках, отремонтирована дорога к кладбищам в Юдино и Залесном. Также привели в порядок входную группу Ново-Татарского кладбища и аллею на Арском кладбище. «При поддержке Рустама Минниханова приобретен новый экскаватор-погрузчик, для сбора мусора закуплены 220 пластиковых контейнеров и 31 бункер на 8 кубов каждый», — сообщил Ишкин.

Помогали и бизнесмены. Так, Николай Колесов выделил спонсорскую помощь на обновление дорог к кладбищу в Дербышках протяженностью 210 метров и парковку площадью 900 кв. м (там работает подконтрольный ему Казанский оптико-механический завод). Владелец ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутдинов выделил деньги на восстановление кирпичного ограждения Ново-Татарского кладбища протяженностью 122 погонных метра. Забор находился в аварийном состоянии и создавал угрозу жизни посетителей. Тут же провели асфальтирование аллей длиной 1,5 тысячи метров за счет внебюджетных источников, установили указатели и входные группы.

Хватит ли мест в «Кургане»

Другие спонсоры помогли улучшить состояние кладбищ в Мирном, Новом Царицыно, финансировали ремонт на Юдинском и Сухорецком кладбищах. Владельцы «Эдельвейс-Групп» приобрели экскаваторы-погрузчики для Ново-Татарского кладбища и некрополя в Мирном. Один из меценатов вложил 39 млн рублей в строительство дорог. В жилом массиве Салмачи обновили старообрядческое кладбище.

Один из депутатов поинтересовался, планируется ли открытие новых кладбищ и хватит ли мест в «Кургане» на 30 лет? «В «Кургане» рассчитали математическим путем. В год Казань хоронит 14 тысяч человек, но второе место должно оставаться свободным для супруга или супруги, оно предоставляется бесплатно, выходит, нужно 28 000 мест в год. Исходя из этого, должно хватить на 52 года и нет необходимости в открытии новых кладбищ», — заявил Марат Ишкин.

Но люди жалуются, что не могут найти место для похорон недалеко от места своего проживания, парировали депутаты. «14 лет отдали на поиск места и строительство похоронного комплекса «Курган», не от хорошей жизни построили вдоль трассы М-7», — вздохнул Ишкин. И напомнил, что власти не раз отказывались от участков с оврагами, получив в итоге ровную землю у «Татспиртпрома».

— Я говорил на совещаниях: а вы будете хоронить близких в оврагах? Раис своим политическим решением выбрал эту местность возле М-7, ТСП передал нам эти земли, хорошая, ровная земля, и по логистике удобно ехать с Сухой Реки и с Горок, — объяснял он.

По его словам, других мест для захоронений больше нет, так как «город не резиновый».