Рустам Минниханов ознакомился с работой Синьцзянского производственно-строительного корпуса в Китае

Раис Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой строительно-инженерной группы Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Компания ведет работу по генеральному подряду жилищного и дорожного строительства. Она входит в число 500 крупнейших китайских предприятий, а также в число 250 крупнейших международных подрядчиков в мире.

В ходе визита Рустаму Минниханову рассказали о принципах работы компании. В настоящее время Xingtuan Construction Engineering Group реализует свои проекты в 21 провинции Китая и 18 зарубежных странах. Среди реализованных проектов — крупнейшие центры водного хозяйства в Синьцзяне, самая длинная китайско-пакистанская автомагистраль в горах Каракорум, а также такие известные ключевые проекты, как крупнейшая в мире группа искусственных островов — Пальмовый остров Дубай.

Xingtuan Construction Engineering Group имеет 10 дочерних компаний, число сотрудников превышает 9000 человек. Объем производства в 2023 году составил 47,08 млрд юаней.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов также встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района Ли Ифэем. На встрече главы регионов обсудили вопросы увеличения объема торговли товарами и услугами.

Разиль Самигуллин