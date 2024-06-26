Суд перенес рассмотрение дела журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича

Фото: Динар Фатыхов

Свердловский областной суд перенес рассмотрение уголовного дела американского журналиста издания The Wall Street Journal, которого обвиняют в шпионаже. Как сообщили в пресс-службе суда, следующее заседание состоится 13 августа.

Первое заседание по делу Гершковича прошло сегодня, 26 июня, в Свердловском областном суде в закрытом режиме. На процесс приехали генеральный консул США Стюарт Уилсон и вице-консул посольства США в России Майкл Дарбинян.

По версии следствия, американский журналист газеты The Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники.

Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ («Шпионаж»). Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.