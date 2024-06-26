В Татарстане на 103% чаще стали размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта

Фото: Екатерина Петрова

В Татарстане на 103% чаще стали размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта. Год назад работодатели напротив отдавали предпочтение соискателям с опытом, говорится в исследовании hh.ru (есть в распоряжении «Реального времени»).

За последний месяц в ИТ-сфере местные работодатели разместили более 2 тысяч вакансий, в которых наличие опыта не является необходимым условием для получения работы. По сравнению с началом лета прошлого года спрос на айтишников в Татарстане вырос на 18%. В свою очередь соискатели работы в сфере ИТ за месяц разместили и обновили более 17 тысяч резюме.

Также отмечается рост вакансий, в которых предлагается стажировка в ИТ-компаниях, их количество возросло на 83%. Подобным шагом организации показывают гибкость в наборе персонала ввиду того, что растет дефицит кадров в данной сфере. Этот факт также заставляет работодателей повышать порог средней зарплаты специалистам.

Согласно данным, в настоящее время доход, предлагаемый ИТ-специалистам, достиг 71,5 тысячи рублей, это на 18 тысяч рублей больше, чем годом ранее. За прошедший месяц в топ-5 самых востребованных специальностей ИТ сферы вошли: программист/разработчик, специалист техподдержки, аналитик, руководитель проектов и системный администратор. На перечисленные должности приходится 2/3 вакансий от всего объема предложений в ИТ-сегменте региона за последний месяц.

О нехватке специалистов в сфере ИТ также рассказал первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. Так, по его заявлению, в России наблюдается нехватка специалистов в области искусственного интеллекта. Он отметил, что потребность в таких специалистах оценивается в 10 тысяч человек.

Разиль Самигуллин