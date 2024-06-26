Рустам Минниханов встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с заместителем секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района Ли Ифэем.
На встрече главы регионов обсудили вопросы увеличения объема торговли товарами и услугами, а также углубление связи в финансовой, промышленно-технологической и транспортно-логистической отраслях.
Раис Татарстана рассказал, что в Татарстане с прошлого года проводится крупный бизнес-форум «РОСТКИ». Он нацелен на расширение контактов с Китаем. Рустам Минниханов пригласил Ли Ифэя принять участие в данном мероприятии.
Сегодня раис Татарстана также выступил на встрече секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума.
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