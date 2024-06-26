Дефицит бюджета Казани в 2024 году составит 6,45 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

На XXX сессии Казгордумы депутаты внесли изменения в бюджет столицы Татарстана на следующий год. Бюджет будет иметь дефицит в размере 6,45 млрд рублей, который покроют за счет остатков средств бюджета города и продажи акций.

Начальник Финансового управления исполкома Ирек Мухаметшин сообщил, что доходы и расходы бюджета увеличиваются на 1,165 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений, в том числе дополнительной финансовой помощи.

— 802 млн направят на благоустройство города и ЖКХ, 208 млн потратят на содержание муниципальных учреждений и еще 79 млн уйдут на изъятие земельных участков, а также другие цели, — рассказал Ирек Мухаметшин.

Также предложено увеличить расходную часть бюджета на 698,8 млн рублей за счет остатков средств бюджета на начало года. Из них 10,1 млн рублей пойдет на погашение обязательств, принятых в 2023 году, но не исполненных в полном объеме. Остальные средства, в размере 688 млн, направят на содержание муниципальных учреждений и объектов благоустройства, капремонт и строительство зданий муниципальных учреждений.

От продажи акций в бюджет города планируется поступление 1,2 млрд рублей.

Средства будут направлены на строительство базы для предприятий благоустройства, мероприятия в рамках спецоперации, приобретение противогололедного реагента, общегородские события, выполнение предписаний надзорных органов и др. Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» рассказало, что бюджет Татарстана на следующие 2 года претерпит изменения. В 2025 году доходы и расходы увеличатся на 105,4 млн, в 2026-м — на 110,6 млн, а дефицит останется прежним.

Таким образом, прогнозируемые показатели республики составят:

2025 год: доходы — 403,69 млрд, расходы — 416,19 млрд, дефицит — 12,49 млрд;

2026 год: доходы — 427,51 млрд, расходы — 446,38 млрд, дефицит — 18,8 млрд.