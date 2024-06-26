Почти половина казанцев не хотят работать в летнее время

Фото: Реальное время

42% казанцев заявили о том, что не хотят работать в летнее время, а еще 37% оценивают свое желание как «среднее». Об этом «Реальному времени» рассказал исследовательский центр «Консоль.про». Аналитики также подчеркнули, что лишь у 8% респондентов поднимается мотивация работать в теплый сезон.

Главными причинами нежелания заниматься рабочими задачами стали:

отсутствие возможности сконцентрироваться на работе из-за теплого времени года — так ответили 47% респондентов;

еще на 19% влияет давление отпуска коллег или друзей.

Половина опрошенных утверждает, что летом им удается соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом 52% респондентов говорят, что больше времени тратят на себя, а 48% — на работу. Каждый третий участник опроса сообщил, что работает по 9—10 часов в день.

Казанцы высоко ценят летнее время, поэтому среди тех, кто готов поработать дополнительно, 78% хотели бы получать ставку 7—8 тысяч рублей в час.