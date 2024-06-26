Татарстан лишился Героя России: Ирека Магасумова приговорили к 11 годам

Обвинительным приговором завершился сегодня резонансный процесс по делу об убийстве в Луганской Народной Республике. Военный суд посчитал доказанным обвинение против Героя России из Татарстана Ирека Магасумова и назначил ему 11 лет колонии строгого режима, а также лишил геройского звания, сообщил «Реальному времени» адвокат осужденного Константин Елфимов.



«Воинское звание «подполковник» и три ордена Мужества суд Магасумову оставил», — уточнил защитник. По его словам, решение об обжаловании приговора еще обсуждается. Сохранение воинского звания позволяет осужденному продолжить участие в СВО в качестве офицера.

Второй фигурант этого дела Артур Пузанкевич приговорен к 1,5 года колонии общего режима.

В прениях гособвинитель называл вину Магасумова в умышленном убийстве 18-летней девушки и хулиганстве полностью доказанной и запрашивал для него 11 лет колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде лишения званий офицера и Героя России. При этом обвинявшегося лишь в хулиганстве Пузанкевича военный прокурор просил наказать 3 годами колонии общего режима.

По версии обвинения, 11 августа 2023 года, через девять дней после торжественного получения от президента страны «Золотой Звезды», подполковник Ирек Магасумов отмечал это событие в баре Луганска вместе с подчиненными Артуром Пузанкевичем и Павлом Яськевичем. С военными познакомились две 18-летние девушки, одна из которых — Дарья Киселева — попросила пострелять из пистолета, и ей не отказали. В сквере девушка дважды выстрелила по бутылкам на земле. Третий выстрел был сделан уже в нее, причем военные следователи и прокуроры настаивают — на курок нажимал Магасумов.

Сам Ирек Магасумов в ходе предварительного и судебного следствия заявлял о невиновности и рассказывал, что в момент третьего выстрела его даже не было рядом с девушкой. Просил об оправдании. Его адвокат Константин Елфимов настаивал — ни одного объективного доказательства причастности подполковника к преступлению в суд представлено не было.

Адвокат Константин Елфимов. предоставлено адвокатом Константином Елфимовым

18-летнюю Дарью Киселеву в тот вечер офицер из Татарстана увидел впервые и никаких причин убивать ее у него не было, а свидетели знакомства отрицали какой-либо конфликт между ними, отмечал адвокат в прениях по этому делу. И вспоминал первоначальную явку с повинной Яськевича, а также показания сторонних свидетелей, которые видели после третьего выстрела удалявшегося из сквера мужчину в шортах.

Также защитник ссылался на результаты допросов ранее незнакомых с Магасумовым военных, которые заявляли: стрельбу они не видели, зато слышали, причем в момент третьего выстрела (в результате которого Киселева получила смертельную рану) ныне обвиняемый подполковник находился в зоне их видимости. К слову, указанные свидетели получили в деле статус еще и потерпевших — от хулиганства, тогда как в суде сообщили, что Магасумов вмешался в словесную перепалку между группами отдыхающих, чтобы примирить их и не допустить насилия. При этом, как подчеркивал Елфимов, двое из потерпевших на судебном допросе пояснили, что с этим статусом не согласны — действительно, Магасумов демонстрировал участникам конфликта пистолет, но в их сторону его не направлял.

На старте главный обвиняемый просил о переносе процесса в другой регион, поскольку в вошедшей в состав РФ Луганской республике коллегии присяжных начнут созывать не ранее 2027 года, а Магасумов хотел, чтобы его судили не профессиональные судьи. Однако это ходатайство было отклонено. Защита считает, что такой подход нарушает конституционные права обвиняемого. Как и перевод процесса об убийстве в общественном месте в закрытый режим.

Для справки: Ирек Магасумов родился в 1988 году в Мамадышском районе, после школы поступил в Казанское танковое училище, но завершал военное образование уже на Дальнем Востоке, а службу начал в Югре. Когда началась специальная военная операция, отправился на фронт в звании майора. В ходе СВО дослужился до подполковника и был удостоен трех орденов Мужества. В июне 2022-го вместе с мотострелковым батальоном при освобождении села в Луганской области, попал под обстрел из минометов. В ходе того боя российским военным удалось одержать победу и взять почти сотню пленных, попутно выведя из строя два танка и больше десятка машин украинской стороны. 2 августа 2023 года заместитель командира 74-й Отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ирек Магасумов был награжден в Кремле как Герой России. А вскоре оказался в СИЗО.