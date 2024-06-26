Рустам Минниханов посетил татарскую мечеть в городе Урумчи в Китае

Раис Татарстана Рустам Минниханов и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин посетили татарскую мечеть в городе Урумчи в Китае. Для них была проведена экскурсия по мечети, в завершение которой муфтий Татарстана подарил мечети от Духовного управления мусульман обновленные мусхафы «Казан басмасы».

Татарская мечеть была построена в 1897 году на средства, собранные местной татарской диаспорой, и является одной из старейших в городе. Она возведена в традиционном стиле и имеет четыре смежных молельных зала.

Рустам Минниханов сегодня в рамках рабочего визита в Китай также ознакомился с работой строительно-инженерной группы Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Компания ведет работу по генеральному подряду жилищного и дорожного строительства.

Разиль Самигуллин