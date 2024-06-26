«Наберитесь терпения, боюсь сглазить»: казанцам напомнили о крематории на новом кладбище «Курган»

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Для строительства крематория на новом кладбище «Курган» в Казани нашли подрядчиков. Об этом сегодня во время XXX заседания Казгордумы сообщил начальник Управления по организации ритуальных услуг города Марат Ишкин.

Он не назвал точных сроков строительства, но отметил, что подрядчики для работы уже имеются.

— Наберитесь терпения, боюсь сглазить, но есть тот, кто построит, — рассказал Ишкин. — Газ к участку подведен, участок определен, проект готов.



Марат Ишкин: «Подрядчики для работы уже имеются, но дата строительства пока неизвестна». скриншот трансляции «XXX сессия Казанской городской Думы четвертого созыва» с канала «MUNICIPAL KAZAN»

По его словам, новое кладбище в течение ближайших 30—50 лет будет в состоянии обслуживать потребности населения. Он напомнил, что оно рассчитано на 150 тысяч мест захоронения.