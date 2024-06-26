В Госдуму внесен законопроект о запрете иноагентам быть членами Общественной палаты

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Иностранным агентам и лицам, имеющим гражданство (подданство) иностранного государства, могут запретить быть членами Общественной палаты РФ и региональных общественных палат, сообщает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает дополнение пунктом, запрещающим лицам, включенным в реестр иностранных агентов в соответствии с Федеральным законом «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», становиться членами Общественной палаты. Также проект закона устанавливает запрет для иностранных агентов на участие в общественном контроле.

Общественная палата России будет утверждать кодекс этики членов общественных наблюдательных комиссий, который станет обязательным для соблюдения каждым членом общественной наблюдательной комиссии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такие меры предлагаются «в целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества».

В середине мая президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным агентам участвовать в любых выборах. Закон вводит запрет на участие иностранных агентов в качестве кандидатов на выборах в федеральные и региональные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления. Иноагенты также не смогут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений.

Разиль Самигуллин