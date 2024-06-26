В Казани до конца 2024 года оцифруют захоронения восьми кладбищ

Фото: Максим Платонов

В Казани в рамках развития инфраструктуры городских кладбищ проведут оцифровку захоронений на восьми кладбищах города. Работы планируется завершить до конца текущего года, сообщил начальник управления по организации ритуальных услуг Казани Марат Ишкин на XXX сессии Казгордумы.

Оцифровка захоронений позволит определить и создать точные границы кладбищ, а также сформировать электронную базу с фотографиями каждого участка и могилы. Кроме того, будет создан сайт с поисковой системой для нужд граждан.

По словам Ишкина, на двух старейших кладбищах Казани — Арском и Ново-Татарском — уже прошла оцифровка и инвентаризация за счет бюджета города. Сейчас работы продолжаются на Сухорецком, Царицынском, Архангельском и Победиловском кладбищах.

Ранее он напомнил, что для строительства крематория на территории кладбища «Курган» уже найдены подрядчики.