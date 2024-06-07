Во дворы Набережных Челнов возвращаются «резиночки»

Кондитерская фабрика «ESSEN» запустила проект по возрождению советской игры среди челнинской детворы

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Эссен Продакшн АГ"

В течение всего лета, дважды в неделю, во дворах и скверах Набережных Челнах будут проходить соревнования по игре в «резиночки» среди детей и подростков. В конце августа победители сразятся за главный приз — велосипед. Проект организовала кондитерская фабрика «ESSEN» совместно с объединением детских клубов «Подросток» при поддержке Комитета по делам детей и молодежи Челнов. К организации привлечена и Федерация спортивных прыжков через резинку. Зачем это кондитерам, какова главная цель проекта и как «резиночки» идут в массы — в репортаже «Реального времени».

«Мы «вытаскиваем» детей на улицы и показываем, что можно жить не только у компьютера»

Вечер вторника в Набережных Челнах. В парке им. М. Бибишева звучит музыка, туда стягивается детвора с родителями, стоят необычные спортивные снаряды — происходит что-то интересное. Все это организовано кондитерской фабрикой «ESSEN» в сотрудничестве с объединением детских клубов «Подросток» и Управлением по делам детей и молодежи Набережных Челнов: такими детскими праздниками в городских парках открывается серия соревнований по прыжкам через резинку в каждом крупном районе города.

Руководитель отдела персонала кондитерской фабрики «ESSEN» Елена Романова объясняет суть происходящего:

— Мы хотели придумать классный детский проект, с которым можем выйти на улицы нашего города. И наша менеджер по развитию корпоративных ценностей Эльмира Хакимова вышла на Федерацию спортивных прыжков через резинку. Затем мы обратились в городское Управление по делам детей и молодежи, и они поддержали этот проект. Таким образом мы вышли на «Подросток» — объединение, собравшее под своей крышей все детские и подростковые клубы Набережных Челнов. В результате родился большой проект #ПРЫГАЙСЭССЕН: мы «вытаскиваем» детей на улицы и показываем, что можно жить здорово, не только сидя у компьютера.

В Набережных Челнах три района, в каждом из них сначала проходит большой концерт и масштабный детский праздник (как в парке им. М. Бибишева), а потом около трех недель проходят точечные соревнования во дворах и скверах — непосредственно там, где живут дети. Два раза в неделю каждый желающий челнинский ребенок и подросток может попытать свои силы в конкурсе по прыжкам. Все серьезно: нужно выполнять конкретные задания, исполнять на скорость количество прыжков и справляться с разными фигурами. По итогам сезона 40 победителей локальных соревнований будут приглашены в финал конкурса — приедут судьи из Федерации, организуется большой городской праздник.

Расписание соревнований на все лето и условия участия в конкурсе — в группе проекта «ВКонтакте».

Победитель получит велосипед от кондитерской фабрики «ESSEN», но и другие участники с пустыми руками не остаются — сладкий подарок положен всем. Вот и здесь, в парке им. М. Бибишева дети, отпрыгав положенное и пройдя еще несколько игровых станций, получают пакет: в нем конфеты «Да!Ёжъ» и «Cho! Ko-Te», а еще — резинка для тренировки.



Современные «резиночки» — не только для девочек

Игра в «резиночки» в нашем детстве, как вирус, захватывала огромные города. Девочки прыгали даже в школе на переменах, постоянно придумывались разные фигуры, которые усложнялись и усложнялись. Тренировались дома, растянув резинку между двумя табуретами, чем немало огорчали соседей с нижнего этажа. Игра эта развивает и ловкость, и пространственное мышление, и физические кондиции, и командные навыки (в эту игру невозможно играть в одиночку). С начала «нулевых» про игру в «резиночки» во дворах и скверах больших городов практически ничего не слышно — но оказалось, что энтузиасты еще остались. Они организовали Федерацию спортивных прыжков через резинку, придумали и сертифицировали инвентарь (столбики на стойках с прочерченными высотными уровнями), ввели правила игры, описали около 80 прыжковых фигур.

К этой федерации и обратились челнинские кондитеры, чтобы организовать не только веселые, но и безопасные, и самые настоящие, официальные соревнования. Елена Романова продолжает рассказывать:

— Мы договорились с Федерацией о закупке сертифицированного инвентаря, к нам приехал тренер, показал упражнения и научил наших инструкторов. 18 мая мы презентовали эту игру, устроив большой детский праздник. И знаете, что самое интересное? Первое и второе место в тот день соревнований заняли мальчики, вырвав лидерство у девочек! То есть современные «резиночки» могут стать не только девчачьей игрой, как это было в нашем детстве — она интересна каждому ребенку! Мальчишки борются с девчонками, ведь главный приз — велосипед.

На детских праздниках, знаменующих приход игры в определенный район (как тот, на котором присутствуют наши корреспонденты), разворачивается не только игра в «резиночки». Тут организован масштабный концерт от объединения «Подросток»: юные певцы и танцоры выступают, а потом бегут прыгать и проходить остальные станции.

Ведь тут проходит и несколько других игр и мастер-классов, чтобы юные участники могли разнообразить свой досуг на площадке. Это аквагрим, поделки из палочек из-под мороженого, игра «Рука-нога», дженга, классики, другие виды детских развлечений. Каждый участник, прошедший все игровые станции на празднике, независимо от показанного результата, получает подарок от кондитерской фабрики «ESSEN». А еще собравшихся развлекает маскот кондитерской фабрики — аниматор в ростовой фигуре симпатичного кота фотографируется со всеми желающими, зажигательно танцует и, судя по всему, тоже неплохо проводит время.

«Сейчас наши дети двигаются очень мало, поэтому мы руками и ногами за такие активности!»

Большая часть детей здесь одни, но есть и активные мамы, и бабушки. Например, Ольга Грядюшкина наблюдает за тем, как поет на сцене ее внучка Полина, и рассказывает нашему корреспонденту:

— Мы ведь и сами прыгали в резиночки в детстве. Внучка тоже уже попрыгала, ей нравится. Ее мама учит, она уже немного умеет. У нее даже резинка дома есть. Хорошо, что нашлись те, кто восстанавливает эту полузабытую игру. К этой идее мы относимся положительно! Ведь сейчас наши дети двигаются очень мало, поэтому мы руками и ногами за такие спортивные активности!

Юлия Валиева привела на праздник дочку и делится с нами воспоминаниями:

— Конечно же, мы сами в детстве прыгали в резиночки, я отлично помню, как это делать. Мы жили в деревне, эти резинки были дефицитом, мы даже у бабушки ее без спроса брали, а она нас за это ругала. Дочку тоже учу, мы с ней сегодня уже попрыгали! В течение лета планируем участвовать в этих праздниках. Детей я стараюсь растить без гаджетов, чтобы они были активными. Поэтому спасибо большое организаторам этого праздника, мы очень рады!

Алсу Юльякшина наблюдает, как играет в логическую игру «Рука-Нога» ее сын, восьмилетний Роберт. Она улыбается:

— Мы очень заинтересовались этим мероприятием. Роберт впервые увидел резиночки, у него сразу все получилось, ему очень понравилось. Детям в принципе нравится прыгать — и на батуте, и через резинки. Мы очень положительно оцениваем эту инициативу: мы семья активная, нам очень нравится гулять, заниматься спортом. Зимой мы всегда с детьми катаемся на лыжах, они с папой в этом году уже успели на пруду искупаться. Я всегда только за! И если будут еще организовывать такие мероприятия, мы будем обязательно ходить!

. Людмила Губаева / realnoevremya.ru

Известный челнинский блогер Ленар Шигапов, руководитель Детской школы телевидения, блогер, автор проекта «По бизнесу» привел на праздник свою дочку — не только прыгать, но и снимать репортажный ролик о соревнованиях. Он говорит:

— Хочу сказать спасибо кондитерской фабрике «ESSEN» за то, что организовывают такие крутые мероприятия сразу, с самого начала лета, чтобы погрузить наших детей в классную атмосферу настоящих каникул. В течение лета планируем отслеживать эти активности, по первому же приглашению придем! Будем пока тренироваться — благо, резинку нам уже подарили!

То и дело накрапывает дождь. Но детям на площадке абсолютно ничего не мешает: они все так же увлеченно занимаются прохождением станций, прыгают на скорость через резинку, танцуют и поют вместе со сверстниками на сцене. В какой-то момент на площадку праздника приезжают байкеры из городского байк-клуба, которых попросили развлечь ребят, и они не отказали. Ребятня облепляет их со всех сторон. Детям разрешают фотографироваться на мотоциклах, все счастливы. Но очередь к «резиночкам» не прекращается.

Руководитель отдела персонала кондитерской фабрики «ESSEN» улыбается:

— Вот так мы понесли «резиночку» в массы. Спасибо объединению «Подросток» и Управлению Набережных Челнов по делам детей и молодежи за то, что нас поддержали. И, конечно же, мы благодарим мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева! Надеемся, что общими усилиями мы покажем челнинской детворе эту красивую и увлекательную игру, а самое главное — на время каникул выведем детей на улицы и поможем им стать здоровее и активнее!

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