Велимир Перасович: «Мы рассчитывали победить сегодня и вернуть серию в Москву, но не сложилось»

УНИКС стал обладателем серебряных медалей Единой лиги ВТБ, проиграв ЦСКА

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани состоялась пятая игра финальной серии Единой лиги ВТБ — УНИКС принимал ЦСКА. Казанская команда прорывалась к победе, лишившись результативности MVP прошлого сезона Ненада Димитриевича и теряя силы с каждой секундой игры. Итоговый счет составил 55:66 в пользу армейцев. О том, как УНИКС сдался к концу матча и ЦСКА стал новым победителем Единой лиги ВТБ сезона 2023/24 — в материале «Реального времени».

50-й матч УНИКСа в этом сезоне

Казанская команда начинала свой юбилейный 50-й матч с ЦСКА, а для армейцев эта игра стала 51-й в сезоне. Первые два очка забрали москвичи, и УНИКС не мог сравнять счет первые 2 минуты.

Сразу стало понятно, что тренеры обеих команд делают активную ставку на свою скамейку, выпуская не совсем привычную пятерку в начале. Так, у ЦСКА Мело Тримбл выходит только спустя 4,5 минуты, затем сразу же Велимир Перасович выпустил Дмитрия Кулагина и Луи Лабери. И первый сразу включился в активное нападение, не оставляя кольцо игрока без своих трехочковых.

В результате первая четверть закончилась с перевесом в пользу казанцев по двухочковым и трехочковым броскам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Худший процент реализации из всех финалов

После второй половины второй четверти команды так и не смогли найти ключи к атакам друг друга. Уровень жесткости продолжал зашкаливать: Нено Димитриевич налетал на руки противника, а Тримбла неоднократно сносили в защите. Интересно, что даже спустя 1,5 четверти — 17 минут игрового времени — команды так и не смогли набрать 30 очков, что говорит о хорошей защите у обеих.

В результате игра превратилась в настоящее испытание на выносливость, где команды боролись не только друг с другом, но и с усталостью. Дальние броски — не самый лучший вариант для УНИКСа, поэтому расчет шел на больших игроков — Джалена Рейнольдса, Михаила Беленицкого и Луи Лабери. Броски из-за дуги не шли и у армейцев.

Первую половину игры УНИКС заканчивает в свою пользу — 38:34. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Перестаньте допускать ошибки»

Длительный перерыв оказался выгодным для команды, поскольку игроки начали увеличивать отрыв. Тренер УНИКСа быстро вызвал тайм-аут, пытаясь поднять настроение своим игрокам. Традиционные крики и возгласы отсутствовали, звучало лишь простое требование: «Перестаньте делать ошибки».

После этого ЦСКА начал серию успешных бросков, изменив ход игры и укрепив свою позицию. За 8 минут третьей четверти отрыв вырос до +11 очков.

На старте четвертой 10-минутки Лабери и Димитриевичу удалось сократить отставание хозяев до «-4». Однако силы у казанцев подходили к концу — сверхплотная и контактная оборона ЦСКА явно вымотала их. Дало о себе знать и отсутствие лучшего защитного «большого» УНИКСа Исмаэля Бако — Ливио Жан-Шарль и Тони Джекири, хозяйничая в трехсекундной зоне, снова довели перевес армейцев до 10 очков.

Преодолеть эту дистанцию окончательно уставший УНИКС уже не сумел.

Велимир Перасович после матча выразил мнение, что команда провела отличный сезон.

— К сожалению, первый проигранный матч в финале серьезно надломил нас. Мы рассчитывали победить сегодня и вернуть серию в Москву, но не сложилось. Прежде всего, поздравляю ЦСКА с чемпионством. На протяжении всей серии они были лучше и выиграли финал со счетом 4-1. У УНИКСа был шанс на победу в сегодняшней игре, но, к сожалению, во второй половине наше нападение разладилось из-за отличной защиты соперника. Мы промазали много открытых бросков и позволили им забрать несколько важных подборов на своем щите, так что игра перешла на сторону ЦСКА, — прокомментировал итог матча главный тренер УНИКСа.

Статистика пятого матча финала Единой лиги ВТБ:

УНИКС — ЦСКА — 55:66 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12).

Лидеры УНИКСа: Джален Рэйнольдс (18 + 8 подборов), Маркос Найт (8 + 5 подборов + 5 передач), Луи Лабери (4 + 5 подборов), Андрей Воронцевич (2 + 5 подборов).

Лидеры ЦСКА: Антон Астапкович (12 + 5 подборов), Тони Джекири (11 + 9 подборов), Мело Тримбл (10 + 5 подборов), Ливио Жан-Шарль (9 + 5 подборов), Каспер Уэйр (6 + 7 передач).