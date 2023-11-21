В Зеленодольском районе Татарстана открыли фабрику по производству полуфабрикатов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил первую очередь фабрики по производству замороженных полуфабрикатов группы «Бахетле», расположенную в Зеленодольском районе. На объекте, который открыли недавно, изготавливают мясные и мясосодержащие замороженные полуфабрикаты, хлебобулочные изделия и замороженные творожные продукты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Общая площадь фабрики насчитывает более 5,1 тысячи кв. м, мощность производства составит 30 тонн в сутки. К 2025 году плановый объем производства, по данным компании, достигнет 10 тысяч тонн.



Напомним, о том, что дочь владелицы сети «Бахетле» Муслимы Латыповой Эльвира Харламова создаст производство мучных замороженных полуфабрикатов «Саэльра», сообщалось в марте прошлого года. Планировалось, что мощность производства составит 540 тонн в месяц, в дальнейшем объемы рассчитывали увеличить втрое.

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Галия Гарифуллина