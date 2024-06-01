Гид по улице Япеева: гимназист, авиаконструкторы и бедные люди

Прогулка по Поперечно-Казанской. Часть 6-я

Два значительных объекта завершают историческую часть улицы Япеева. С одной стороны — Первая гимназия, без которой в Казани не было бы университета. А с другой — отреставрированный Храм преподобного Сергия Радонежского, превратившийся в центр социального активизма и туристическую достопримечательность. Всего 10 лет назад он не привлекал взгляда. Подробнее — в материале «Реального времени».



Казанский национальный исследовательский технический университет

Речь пойдет о здании первой мужской гимназии, которая открылась в Казани в 1758 году. Это было третье учебное заведение в России такого профиля. Без гимназии в Казани не было бы и ее университета — именно на ее базе позднее был создан вуз. Открывали казанскую гимназию решением из Москвы и первым директором стал Михаил Веревкин — товарищ Ивана Шувалова, инициатора появления столичного университета. Денег в заведении было мало, Веревкин просил родителей, чтобы те отправляли продукты, и его по доносу уволили.

Одним из первых учеников гимназии был будущий поэт Гавриил Державин. Уже в 1769 году здесь открыли татарский класс. Гимназия меняла адреса. Было время, когда она находилась на углу улиц Маркса и Жуковского, в Старо-Татарской слободе, на Баумана. И только в 1798-м обосновалась на современном месте. Здесь располагалась и учрежденная в 1800 году Азиатская типография, то есть первая в России мусульманская. Управлял ею поначалу инициатор, отставной поручик Габдулгазиз Бурашев, а потом работали купцы Апанаевы и Юнусовы, преподаватель университета Ибрагим Хальфин.



Именно здесь, в августе 1803 года, полуторатысячным тиражом вышло первое печатное издание Корана, распространившееся по всей России. Сейчас муфтият республики, создав на его основе шрифт, возобновил издание книги. В 1829 году Азиатская типография стала частью университетского печатного комплекса.

Не счесть перестроек, которое пережило это здание КАИ. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

В 1785-м гимназию сначала исключили из ведения Московского университета, а в 1789-м и вовсе закрыли «по недостатку средств». Занятия возобновились в 1799-м, а в 1804-м на базе учебного заведения открылся Императорский университет, и старшие ученики стали студентами. В 1814-м она переехала к Черному озеру, а после пожара вернулась. Первой она стала в 1835-м — когда появилась Вторая гимназия, которая сначала работала на современной ул. Баумана, а потом — на Лево-Булачной. Окончательно гимназия закрылась во время Октябрьского переворота. Кроме Державина, здесь учились поэт Сергей Аксаков, будущий ректор университета Николай Лобачевский, химики Александр Бутлеров и Александр Арбузов, художник Иван Шишкин.

В 1932 году сюда въехал созданный на базе аэродинамического отделения КГУ Казанский авиационный институт с двумя отделениями — самолетостроительным и аэродинамическим. То, каким мы его сейчас видим, результат работы советских архитекторов (гимназия была куда компактнее).

— Здание Первой гимназии примечательно хотя бы своим возрастом, — говорит краевед, автор телеграм-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев. — А если посмотреть на мемориальные доски, то станет ясно, что и это едва ли не первое строение в Казани, по числу великих людей его посещавших: Шишкин, Глушков, Королев и так далее.

При гимназии находилась церковь Воздвижения Честного Креста Господня. Как напоминает архитектор Сергей Саначин, здание часто перестраивалось. В частности, в советское время это делали Ахмед Бикчентаев и Виктор Дубровин. И если путешествовать по подвалам современного КАИ, то можно увидеть ее фундамент!

Раньше здесь сидели городничие, а теперь — ученые. скриншот c сайта Google Карты

Корпус Управы благочиния

Этот объект был построен в 1774 году по проекту Василия Кафтырева в 1774 году, после Пугачевского бунта. Управы — результат реформы самоуправления от Екатерины Великой. Подчинялись управы губернаторами. В регионах их возглавлял полицмейстер или городничий. Управа следила за порядком и исполнением законов, занималась небольшими судебными делами, расследовала мелкие кражи и мошенничества. Ликвидировал их Павел I в 1798—1800 годах, заменив на городские правления и ратгаузы. А потом восстановил Александр I, но только в столицах.

Сейчас здесь располагается открытый в 1939 году Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова.

Богадельня располагалась за храмом. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Корпус богадельни Лошкина

Богадельня находилась во дворе, где сейчас можно увидеть памятную доску, что во флигеле Петонди — Ложкина в 1846—1847 годах жил писатель Лев Толстой.

А Дом призрения бедных открылся в 1848 году, самым крупным жертвователем для него стал купец Василий Михайлович Ложкин (Лошкин), который отдал нуждающимся целый дом. Его только что возвели по проекту Иннокентия Бессонова (он же строил здание, где жил сам меценат, оно занимало оставшуюся часть улицы). Отсюда и пошло название — Ложкинская богадельня. А деньги на содержание шли с доходов Казанского общественного банка.

После революции богадельня превратилась в дом престарелых. А потом ее и вовсе снесли.

Церковь обновилась за последние 10 лет. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Храм преподобного Сергия Радонежского

Домовая церковь у богадельни появилась в 1850 году на втором этаже флигеля, но уже в 1861-м здание треснуло, храм заново освятили в 1863-м. А в 1890—1893-м внучка Федора Егоровича Постникова, купчиха Юлия Петровна Годяева на деньги деда построила новый корпус богадельни c церковью в стиле классицизма, с главным Сергиевским престолом и двумя приделами, освященными в честь чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и во имя мученика Феодора Черниговского.

Храм закрыли в 1918-м, и с тех пор на этом углу размещались службы наружного наблюдения НКВД, школа ФЗО, городской комитет статистики. После реконструкции здание стало трехэтажным, а в цоколе разместили овощехранилище.

В 2014-м реставрацией здания занялся директор казанского издательства «Логос» Максим Андреев, он постепенно начал работу, а первое богослужение прошло в 2018-м. Треть бюджета на реставрацию, порядка 80 млн рублей, обеспечил раис республики Рустам Минниханов. Отметим, что порой даже гиды называют здание церковью Макария, что, конечно, ошибка.