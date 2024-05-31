Предпринимателей Татарстана волнуют кадровый голод, майские заморозки и валютные транзакции

В Казани наградили победителей конкурса для малого и среднего бизнеса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2024»

Фото: Максим Платонов

В Казани наградили победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2024». В этом году ее проводили по 10 номинациям. Конкуренция на попадание в «золотую сотню» составила 3,8 заявки на место. «Реальное время» поговорило с некоторыми победителями, чтобы поздравить их, узнать о них побольше, а еще — поговорить о проблемах и чаяниях разных представителей татарстанского сегмента МСП. Выяснилось, что аграрии до сих пор не могут дождаться повышения закупочных цен на свою продукцию и готовятся потерять прибыль из-за того, что пришлось пересевать зерновые после внезапного майского «Нового года». Экспортеры электротехники мечтают о том, чтобы у них было больше высокоточных станков. Производители товаров ежедневного спроса, работающие с зарубежными контрагентами, так и не избавились от сложностей с международными транзакциями (даже работая с дружественными странами). А представители строительной отрасли хотели бы больше государственной поддержки и сетуют на неосведомленность рынка о новых технологиях. Подробнее — в репортаже «Реального времени» с награждения.

Самый низкий конкурс был среди айтишников, самый высокий — среди производственников

В Доме предпринимателя на площадке Центра «Мой Бизнес» в Казани наградили победителей конкурса «Предприниматель года. Золотая сотня — 2024». Конкурс для представителей малого и среднего бизнеса проводится Министерством экономики Республики Татарстан совместно с Центром «Мой Бизнес» ФПП РТ. В нем десять номинаций (в этом году, к примеру, среди них есть номинация «Самозанятый»). Заявившихся конкурсантов оценивали экспертным и народным голосованием.

Министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов, приветствуя собравшихся, заявил:

— Премия «Золотая сотня» — хорошая возможность еще раз отметить особую роль предпринимательства в развитии нашей страны. Предпринимательство — фундаментальная основа развития любой экономики. Несмотря на все вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся практически каждый день, мы каждый год с вами прирастаем не только количественно, но и качественно. На сегодняшний день в республике ведут деятельность порядка 177 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где работает порядка 40% занятого населения республики, и более 334 тысяч самозанятых граждан. Сегодня наши предприниматели работают во всех отраслях. Хочу вас еще раз поблагодарить за вашу активную позицию, целеустремленность, постоянное желание двигаться вперед. Это очень дорогого стоит.

На сегодняшний день в республике ведут деятельность порядка 177 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где работает порядка 40% занятого населения республики, и более 334 тысяч самозанятых



Всего поступило 388 заявок, то есть конкурс на попадание в «золотую сотню» 2024 года составлял 3,8 предпринимателя на место. 231 заявка была отобрана для участия в голосовании. Меньше всего заявок в номинации IT — всего 13. Самыми массовыми стали номинации «Производство» (49 заявок на голосовании), «Самозанятый» (41 заявка) и «Сфера услуг» (35 заявок). По итогам голосования в Доме предпринимателя собрались 100 представителей малого и среднего бизнеса — по 10 лучших в каждой номинации. Лидер в каждой такой десятке получил в качестве приза продвижение на одном из республиканских телеканалов. Список победителей:

номинация «Производство»: ООО «ЧелныЛазер»;

номинация «Компания-экспортер»: ООО «Эрвольт»;

номинация «ИТ-проекты и решения»: ИП Ишалина (Первая международная кибершкола программирования KibeRone);

номинация «Строительство»: ООО «Инновационные полимерные технологии» («ИнПолимерТех»);

номинация «Импортозамещение»: ООО «Сабатехмаш»;

номинация «Сельское хозяйство»: ООО «Агрофирма «Колос»;

номинация «Сфера услуг»: ПО «Спасский Оптторг»;

номинация «Самозанятый»: Гульнара Якупова;

номинация «Начинающий предприниматель»: ООО «Компания Амбиент»;

номинация «Народное признание»: Татьяна Аладьева.

— Задача государственных органов — создавать условия для развития бизнеса. Понятно, что много вопросов и проблем. Есть вопросы федерального и регионального уровня. Но, тем не менее, получать от вас обратную связь нам очень важно и ценно. Мы, корректируя наши программы развития бизнеса, находим пути решения наших вопросов, — говорил на церемонии министр экономики республики.

Всего поступило 388 заявок, то есть конкурс на попадание в «золотую сотню» 2024 года составлял 3,8 предпринимателя на место. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Реальное время» поговорило с некоторыми победителями — в том числе и о вопросах и проблемах. И вот что они нам рассказали.

«Вот бы увеличили закупочные цены! Мы бы тогда еще лучше жить стали!»

Агрофирма «Колос» из Тетюшского района стала победителем в номинации «Сельское хозяйство». Рима Сафиуллова, руководитель предприятия, в сельскохозяйственном бизнесе далеко не новичок — уже 27 лет им занимается. Она с гордостью напоминает: в прошлом году Тетюшский район лидировал в Татарстане по урожайности (к слову сказать, глава района Рамис Сафиуллов — ее супруг). А «Колос» был признан абсолютным лидером в республике по урожайности — намолотили в среднем 60,3 центнера зерна с гектара! Предпринимательница раскрывает «Реальному времени» секреты успеха агробизнеса: во-первых, в фирме заняты в основном местные жители, люди, которые знают и любят свою землю, живут на ней и трудятся. Во-вторых, компания не скупится на зарплаты для специалистов и за счет этого ухитряется привлекать на село молодежь — и это при том-то, что в отрасли тотальный дефицит молодых людей, который из года в год строго обсуждается на коллегиях Минсельхозпрода республики, но снижаться и не думает. Как показывает пример тетюшской агрофирмы, «волшебной таблеткой» может стать материальная мотивация и создание комфортных условий труда.

— У нас много молодежи, — рассказывает Рима Сафиуллова. — Если условия дать — человек и в деревне захочет работать! Например, у нас заместитель директора — кандидат наук, переехал из Казани. Мы ему дали хорошие условия, служебный транспорт, жилье предоставили — и он работает. И другая молодежь тоже — мы им предоставляем возможности. Все работают, Аллага шекер!

В числе общих проблем татарстанских аграриев, затронувших и ее хозяйство, наша собеседница называет низкие закупочные цены на продукцию. Это касается и ячменя, и ржи, и пшеницы, и сахарной свеклы, и, конечно, молока.

— Вот бы увеличили эти цены! Мы бы тогда еще лучше жить стали, — улыбается наша собеседница.

В этом году головной боли аграриям добавила еще и погода: из-за аномальных холодов пришлось пересевать некоторые культуры.

— Конечно, и от этого будет какой-то убыток. Весна, конечно, очень тяжелая для нас выдалась, такого мы не ждали. А так-то, конечно, все нормально, работаем!

Если условия дать — человек и в деревне захочет работать!

Инженеры-электротехники наращивают экспорт, но нуждаются в высокоточном оборудовании

Лидером рейтинга в сегменте «Предприятие-экспортер» стало зеленодольское ООО «Эрвольт», которое входит в состав УК «Энергоразвитие». «Реальное время» уже рассказывало о развитии в Татарстане электротехнического кластера: в Казани и Зеленодольске разрабатывается и изготавливается оборудование, оснастка, средства защиты и комплектующие для работы электросетевого хозяйства. Компании предлагают и импортозаместительные решения, и оригинальные разработки. Так, «Эрвольт» поставляет разъемы для зарядки электромобилей, а еще — инструменты и средства защиты электромонтеров для работы под напряжением. Получать награду приехала Марина Симонова, руководитель группы НИОКР инженерного центра «Энергоразвитие». Она рассказала «Реальному времени»:

— У нас полный цикл производства — начиная от проектного отдела и заканчивая изготовлением готовой продукции. У нас уже налажен экспорт в Беларусь и в Кыргызстан. Деятельность по экспорту мы начали в 2023 году, и тогда объем экспорта составлял 5% от всего объема производимой продукции, а в 2024-м продаем за рубеж уже 10%. Надеемся, что в 2025-м показатели продолжат расти.

Не обходится без дефицитов и в этой отрасли: например, по словам нашей собеседницы, инженерам-электротехникам пока не вполне хватает высокоточного промышленного оборудования — и для НИОКРов, и для производства электротехнической продукции. Таким образом, проблема импортозамещения промышленного оборудования не миновала и татарстанских инженеров.



«Эрвольт» поставляет разъемы для зарядки электромобилей, а еще — инструменты и средства защиты электриков для работы под напряжением. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Контактировать с партнерами, находящимися за рубежом, становится сложнее»

В номинации «Начинающий предприниматель» наградили ООО «Компания Амбиент» из Бавлов — хотя Руслан Биктимиров, генеральный директор компании, признался нашему изданию: он уже довольно давно в бизнесе, до «Амбиента» работал в крупном бизнесе. В Бавлах он развивает производство пластиковых товаров для дома и кухни (хлебницы, сушилки, мыльницы, емкости хранения и тому подобное). Причем предприниматель он потомственный — еще в 2023 году во время визита министра промышленности Татарстана Олега Коробченко в Бавлы рассказывал татарстанской прессе о том, что ранее здесь было предприятие его отца.

Сырье для производства закупается в Нижнекамске, освоена технология ресайклинга (по ней тут перерабатывается брак). Первую партию продукции выпустили в начале 2023 года — а сейчас Руслан Биктимиров говорит, что пластиковые изделия из Бавлов продаются по всей России, включая Дальний Восток.

— На предыдущем месте работы я прошел хорошую деловую школу и обзавелся контактами, — объясняет столь быстрый рост Биктимиров. — Делай что умеешь делать, и старайся сделать это лучше.

Производственные линии закупили в Китае: нашли здесь оптимальное для себя соотношение цена/качество, а к тому же в России есть сервисный центр компании-производителя. Дело было в 2021-м, когда коронавирусные ограничения еще действовали на многих логистических направлениях. Так что привезти оборудование, установить и запустить его в работу стоило больших трудов. Зато, как показали два последующих года, решение работать с китайской компанией, а, скажем, не с европейской, было удачным. Логистика в конце концов наладилась, зато, с учетом сложившейся рыночной ситуации, возникла новая проблема.

— Мы работаем с зарубежными коллегами — например, по закупке оснасток и расходных материалов. В этой работе возникают сложности с транзакциями. Сегодня с этим тяжело всем. Мы, конечно, как и все, находим выходы, но контактировать с партнерами, находящимися за рубежом, становится сложнее, — рассказывает руководитель предприятия.

Ежедневно появляющиеся новости о том, что российские банки осваивают все новые и новые горизонты по работе с валютами дружественных стран, Руслан Биктимиров, разумеется, читает. Но констатирует: на практике все очень нестабильно. Ситуация меняется каждый день. Впрочем, начинающий предприниматель года не унывает: говорит, проблем нет. Есть задачи.

Делай что умеешь делать, и старайся сделать это лучше



«Каждый раз приходится доказывать, что ты даешь хорошее качество»

В номинации «Строительство» лидером стало ООО «Инновационные полимерные технологии» («ИнПолимерТех») из Набережных Челнов. Компания предлагает услугу ремонта кровли с использованием инновационных строительных мастик российского производства. Пока директор компании Егор Саримов находился в командировке, награду получали коммерческий директор и заместитель по маркетингу.

Соучредитель и коммерческий директор предприятия Алексей Андреев в разговоре с нашим изданием перечисляет основные сложности, мешающие развиваться компаниям МСП в его отрасли. Одна из них — конечно, дефицит кадров. У компании услуга полного цикла, без строительного персонала не обойтись. Штат комплектуют методом подбора: благо, чтобы ремонтировать кровлю таким способом, университетское образование не нужно, так что вполне подходят кандидаты даже вовсе без строительной квалификации. Лишь бы только у них было желание учиться («ИнПолимерТех» проводит обучение своих сотрудников) и работать.

Вторая сложность — множество негативных стереотипов о новых материалах и недостаточная информированность потребителей на рынке. Кстати, в награду победителям дарили сертификаты на продвижение на телевидении — может быть, это поможет повысить узнаваемость?

— Мы работаем с продуктом, который многие люди еще не знают. А раз не знают — не доверяют. Тяжело бороться с тем, что на рынке много уже обманутых кем-то потребителей. Тебе каждый раз снова приходится доказывать, что ты добросовестный, даешь хорошее качество и соблюдаешь сроки. Мы научились отрабатывать возражения, убеждать потребителя в том, что наш продукт действительно заслуживает внимания,— объясняет Алексей. — Проводим много рабочих командировок для получения результата. Ведем переговоры, продвигаем технологию, все в ручном режиме.

Мы работаем с продуктом, которого многие люди еще не знают. А раз не знают — не доверяют. Тяжело бороться с тем, что на рынке много уже обманутых кем-то потребителей

Переубеждать при этом приходится не простого потребителя, а серьезных должностных лиц, принимающих решения. Заместитель директора по маркетингу Зоя Лукшина отмечает:

— Среди наших клиентов мало частных лиц. Мы работаем преимущественно с крупными промышленными предприятиями и социальной инфраструктурой. Участвуем в торгах, в тендерах.

Строители из сегмента МСП — не привилегированное сословие бизнеса. Им не полагается крупных налоговых льгот, субсидий на закупку племенных коров или ипотеки под низкий процент. Так что наши собеседники честно признаются: поддержки от государства практически не видят — просто работают, платят налоги и стараются продвинуть свой продукт. На конкурс выдвинулись наудачу, результат их очень удивил, ведь компания, несмотря на количество выполненных объектов, еще достаточно молодая.

— Надеюсь, после получения премии узнаваемость нашей компании повысится, а вслед за этим увеличится и количество объектов, — надеется Алексей Андреев.

