Татарская химия в Азербайджане: зачем строят промплощадку на Южном Кавказе

В Казани договорились о создании российско-азербайджанского промпарка, но инвестировать будут местные власти

Фото: пресс-служба технополиса Химград

Казанский технополис «Химград» и Агентство развития экономических зон при Минэкономики Азербайджана договорились создать первый российско-азербайджанский парк для локализации бизнеса из России. Промышленная площадка будет многопрофильной, под нее обещают выделить 10 га земли на территории Сумгаитского химического парка, который находится на побережье Каспийского моря. «Это и есть главная точка притяжения для российских переработчиков полимеров, — считают эксперты. — За счет расширения транспортных маршрутов через Азербайджан открывается путь и в Турцию, и в направлении КНР». Ожидается, что парк построят в 2025—2026 годах.

Парк площадью 10 гектаров для российского бизнеса

Татарстанское АО «Химград» выступит партнером российско-азербайджанской промышленной зоны, которую собирается построить Агентство развития экономических зон при Минэкономики Азербайджана. Соответствующее соглашение подписали гендиректор казанского технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин и председатель правления азербайджанского агентства Сеймур Адыгёзалов. Меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», сообщили «Реальному времени» в пресс-службе технополиса.

В соглашении определено, что будущий промпарк для российских резидентов разместится на свободном участке площадью 10 га на территории Сумгаитского химического парка, что в 35 км от Баку. Азербайджанская сторона полностью берет на себя затраты по строительству.



В соглашении определено, что будущий промпарк для российских резидентов разместится на свободном участке площадью 10 га на территории Сумгаитского химического парка. предоставлено пресс-службой Химград

Как следует из документа, Агентство развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана должно обеспечить финансирование строительства инженерной и транспортной инфраструктуры этого участка, а также возведение производственных зданий.

Парк адаптируют под требования бизнеса

Казанский технополис в свою очередь выступит в роли консалтингового партнера в определении конфигурации и размещения основных элементов инфраструктуры парка.

— «Химград» готов вложить в совместный проект 20-летний опыт по созданию инновационных промышленных площадок, — пояснили в технополисе и добавили, что управляющая компания готова поделиться технологиями внутреннего устройства промпарка, чтобы адаптировать условия работы под требования российских резидентов.

«Компании привыкли к определенному стандарту обслуживания, поэтому задача управляющей компании создать хороший сервис», — рассуждал ранее глава «Химграда» Айрат Гиззатуллин. По его словам, важное значение имеет логистическое расположение и качественная инженерная инфраструктура.

«Задача управляющей компании создать хороший сервис», — рассуждал глава «Химграда» Айрат Гиззатуллин. РИА Новости

Но сама татарстанская компания не собирается ни вкладывать средства в проект, ни участвовать в непосредственном управлении им. «Вкладывать собственные средства не будем», — подчеркнули в «Химграде», видимо, желая внести ясность в «расстановку сил» международного индустриального проекта, так как азербайджанские СМИ окрестили его как партнера в будущем СП по управлению площадкой.

Другое важное обязательство Агентства развития экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана заключается в предоставлении пакета налоговых льгот и преференций, сопоставимых с российскими условиями.

— Ключевая задача заключается не только в создании объектов для размещения производственных мощностей, но и в формировании благоприятных условий для локализации производств в Азербайджане — чтобы российские компании могли работать в новой среде в привычных условиях, в которых они успешно развиваются здесь, в России, — пояснили в технополисе, добавив, что пока механизм льготирования не определен.

Соглашение подписал председатель правления Агентства развития экономических зон при Минэкономики Азербайджана Сеймур Адыгёзалов. пресс-служба технополиса Химград

По всей видимости, «Химграду» также придется оказывать содействие в привлечении российских резидентов. По крайней мере, азербайджанская пресса утверждает, что будущее СП будет оператором промплощадки , расположенной на территории Сумгаитского химического промышленного парка, а основной задачей компании станет активное привлечение российских и узбекских предпринимателей для создания производственных предприятий в этом промпарке.

$4 млрд инвестировано в Сумгаитский парк

Будущий промпарк рассчитан на переработку полимеров, поэтому его решили локализовать в границах Сумгаитского химического парка. На его территории функционируют предприятия по производству нефтехимической, химической продукции, строительных материалов. Среди них — заводы по выпуску стекла, упаковочных материалов, и даже открыта сборка грузовой техники. В парке работают около 60 резидентов, инвестиции в проекты превышают $4 млрд. Открыто свыше 10 тысяч рабочих мест. Иначе говоря, здесь работает «большая мастерская» в Центральной Азии. Входной порог в открытых источниках не фигурирует.

Экономическое процветание Сумгаитскому химическому парку обеспечил экспорт продукции. По данным руководства площадки, почти 30% производимой продукции поставляется за рубеж через Каспий, являющийся частью международного транспортного коридора «Север — Юг». Производимая в промпарке продукция поставляется в Турцию, Японию, США, Канаду, Италию, Китай. Год назад здесь приступили к обсуждению строительства логистического центра. Власти Татарстана провели первые переговоры с руководством Сумгаитского промпарка в ноябре 2022 года. Спустя 2 года было принято решение создать инфраструктуру под российский бизнес.

Российский бизнес участвует в реализации проектов на территории особых экономических зон в странах СНГ, но пока неохотно. Так, в Узбекистане построены технопарки «Чирчик» и «Джизак», созданные с консультационной поддержкой татарстанцев, но в них работают всего девять резидентов-предприятий. К примеру, «Чирчик» занял 29 га, а «Джизак» — 13 га. Но зато 30% производимой продукции стабильно уходит на экспорт, рассказывал недавно глава технополиса.

Минпромторг: промпарки нужно строить вдоль коридора «Север — Юг»

Способствовать расширению экспорта намерено руководство Минпромторга России. Во время панельной сессии на KazanForum первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков сообщил, что власти намерены субсидировать строительство индустриальных парков вдоль МТК «Север — Юг».

— Вторая наша задача — оказать поддержку в создании индустриальных парков вдоль этих маршрутов. Портовая инфраструктура, склады — этого никогда не делалось. Сейчас запускаем работу. С этого года агентами станут управляющие компании России. Такой опыт есть в Узбекистане, — рассказывал он, не называя конкретных сроков проектов.

Выстраивание новых логистических маршрутов от Санкт-Петербурга до Мумбая (Индия) — приоритетная задача. По его словам, за 2 года произошла радикальная переориентация экспортных потоков на новые рынки. С этой целью запускается два инструмента. Первый — это субсидирование затрат операторов, которые работают по транспортным коридорам в Латинской Америке и Африке, «Север — Юг». Программа будет запущена в этом году. Ожидается, что к 2030 году товарооборот достигнет $162 млрд.

Второй инструмент — поддержка в создании индустриальных парков вдоль этих маршрутов. Согласно отчету Евразийского банка развития (ЕАБР) «Инфраструктура Евразии: краткосрочные и среднесрочные тренды, в 2023 году из общего объема международных грузовых перевозок, которые составили более 650 млн тонн, 3%, или 19 млн тонн пришлось на МТК «Север — Юг». При этом грузоперевозки по МТК выросли за прошлый год на 38%. В 2023 году этот международный коридор занял особое место в новой конфигурации евразийских транспортных маршрутов. Помощник президента России Игорь Левитин назвал Азербайджан, Иран, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан приоритетными в проекте МТК «Север — Юг».

— Каспий — и есть главная точка притяжения для российских переработчиков полимеров, — считают эксперты, — За счет расширения транспортных маршрутов через Азербайджан открывается путь и в Турцию, и в направлении КНР.

Ожидается, что промплощадка в Азербайджане, при консультационной поддержке татарстанской стороны, будет построена в 2025—2026 годах.