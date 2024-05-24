Рустам Минниханов: «Не деньги по 5 копеек нужно раздавать, а поддерживать высокотехнологичные компании»

Фото: Максим Платонов

Один из предпринимателей, работающий в сфере высоких технологий, пожаловался на то, что не смог получить льготный кредит под 3 годовых, так как его выручка оказалась меньше 100 млн рублей, как установлено регламентом.



Эти ограничения сдерживают развитие высокотехнологичных компаний ранней стадии, согласился раис Татарстана Рустам Минниханов. «Грузить надо тех, кто может вывезти», — сказал он. По его словам, необходимо расширять границы для высокотехнологичных компаний для их роста. Это касается федеральных программ поддержки

— Не деньги по 5 копеек нужно раздавать, а поддерживать высокотехнологичные компании, — заявил Минниханов.



Луиза Игнатьева