В Лисичанске открылась отремонтированная Татарстаном больница

В Лисичанске состоялось торжественное открытие одного из объектов здравоохранения после капитального ремонта, который был проведен Татарстаном.

Открытие больницы посетили многочисленные гости. От Татарстана на открытии присутствовали вице-премьер Евгений Варакин и министр здравоохранения Марсель Миннуллин. Луганскую народную республику представила глава местного Минздрава Наталия Пащенко. От здравоохранения Лисичанска присутствовал главный врач города Елена Олексюк и ее трудовой коллектив.

По словам министра здравоохранения Татарстана, в ближайшее время вместе с Минздравом ЛНР будут решаться вопросы оснащения объектов здравоохранения современным оборудованием, выстраивания кадровой политики и создания экстренной помощи.

В конце мероприятия Марсель Миннуллин вручил коллегам из Лисичанска аппарат УЗИ и набор хирургических инструментов различного профиля.