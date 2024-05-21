«Крылья барса» выиграли этап чемпионата страны по тихому баскетболу

Широты размаха «Крыльев» хватает и на парабаскетбол, и на стритбол

Сергей Чистов и его команда . Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Став в марте вторыми в финале Кубка России по парабаскетболу, представители казанского клуба «Крылья барса» тут же подготовились и успешно выступили на первом этапе соревнований по парастритболу в Ижевске, выиграв его с большим преимуществом. Более того, успешно дебютировала в своем дивизионе и вторая команда клуба «Юность». Подробнее об успехах казанцев в авторской колонке для спортивной редакции «Реального времени» рассказывает главный тренер «Крыльев барса» Сергей Чистов.

Татарстан лучший и в «Мастерс», и в «Вызове»

Федерация баскетбола России в минувшем году основала проект «Тихий баскетбол», в рамках которого начали проводить соревнования «три на три», которые можно сравнить с более известным стритболом. Участниками первого старта стали 12 команд, шесть из которых вышли в финал, среди них были и мы, став победителями. В этом году количество команд увеличилось еще на треть, заявилось 18 коллективов, которые поделили по трем дивизионам «Мастерс», «Претендент» и «Вызов», что соответствует привычным Суперлиге, высшей и первой лигам по уровню мастерства. Часть игроков нашей команды остались в «Крыльях барса» и стартовали в сильнейшем дивизионе «Мастерс».

Дебют «Крыльев барса» в дивизионе «Мастерс» пришелся на праздничные дни, 8 и 9 мая, когда стартовали пять команд, сыгравших в два круга. Мы переиграли всех конкурентов и заняли первое место, опережая Москву и Санкт-Петербург, Тюмень и Ульяновск. Это практически тот же квинтет участников, который соревновался в марте в Васильево, плюс там были еще и представители Ханты-Мансийского округа. Правда, это был парабаскетбол «пять на пять» на оба кольца, и по итогам турнира победителями стали гости из Санкт-Петербурга, обыгравшие в финале хозяев.

Часть игроков нашей команды остались в «Крыльях барса» и стартовали в сильнейшем дивизионе «Мастерс». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Еще одна часть нашей команды под названием «Юность» из Васильево дебютировала в третьем дивизионе «Вызов». Несмотря на название «Юность» — это не проект молодежной команды, скорее второй состав, поскольку там есть ветеран «Крыльев барса» Игорь Самарцев, которому 53 года, и рядом с ним два молодых парня по 18 и 20 лет. Они также сыграли очень уверенно, завоевав 1-е место и перейдя во второй по силе дивизион «Претендент».

Если в сильнейшем дивизионе представлены Поволжье и Сибирь, а также представители двух столиц нашей страны, федеральной и культурной, то в нижних дивизионах география обширнее. Дагестан и Чечня, Смоленск и Ставрополь, Ижевск, которые выступали в роли хозяев турнира, и Набережные Челны, команда которых называется «Яр Чаллы». Кстати, выбор города-хозяина неслучаен, это родина нынешнего президента федерации баскетбола, в прошлом легендарного баскетболиста сборной России и НБА Андрея Кириленко.

«Мы уже участвовали в международном турнире в Боснии, сейчас будем принимать гостей у себя дома»

«Крылья барса» сейчас ждут участия в финале, который состоится в августе, а на следующей неделе мы станем хозяевами международного турнира, в котором должны принять участие бронзовые призеры Кубка России по парабаскетболу команда «Шанс» из Тюмени, а также дружина из города Баня Лука, столицы Федеративной Республики Сербской, которая находится на территории Боснии и Герцеговины.

Мы в сентябре прошлого года побывали там, став участниками международного турнира, подобного нашему. На самом турнире мы заняли 2-е место, отстав от команды-хозяев, сейчас готовимся взять реванш, но это совсем не главное, если вспоминать, с какой теплотой они относятся к России, россиянам, чуть ли не со слезами на глазах благодарили нас за поддержку на международной арене. Это доброе знакомство, которое в случае с нашей командой состояло в посещении местных музеев, ознакомлении с культурой, на что мы, в свою очередь, планируем водную экскурсию между двумя соревновательными днями.

«Мы в сентябре прошлого года побывали там, став участниками международного турнира подобного нашему предстоящему». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Хорошо, что там нашелся переводчик, который не просто знает оба языка, поскольку при всей близости наших языков — русского и сербского — бывали моменты недопонимания, когда мы пытались общаться напрямую. А так нам помогала в общении уроженка Советского Союза, которая уже давно живет в этой стране, в процессе работы она еще и овладела баскетбольной терминологией. Иначе было бы затруднительно. Мы в этом плане обращались в УНИКС, связывались с представителем тренерского штаба Оливером Поповичем, который готов был пойти нам навстречу в общении, но его юниорская команда уже завершила сезон, и он уехал на родину.

А соревнования планируем в парабаскетболе с участием команд «пять на пять» на два кольца и уже обозначенном мной «тихом баскетболе», подобии стритбола.

Проект поддерживает федерация баскетбола и лично президент Андрей Кириленко

Возвращаясь к спортивной составляющей, отмечу, что сборная наших соперников выступает посильнее российской, «Баня Лука» играет в еврокубковых турнирах, так что борьба на площадке ожидается жаркая. Мы были бы рады видеть среди участников и команду из столицы Сербии Белграда, но там сослались на дороговизну билетов, что правда. Наши же поездки и организация турнира стали возможными благодаря поддержке нашего генерального спонсора АО «ТАИФ».

«Лига сильных» для колясочников — это специальный проект, активно поддержанный Федерацией российского баскетбола». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В этом плане есть пример взаимодействия парабаскетбола с профессиональным баскетболом, как у одного из наших соперников «БасКи-Академия» им. В.П. Кондрашина». Это настоящий центр развития баскетбола на государственном уровне, при котором есть профессиональная команда «Баскет-ЦОП», представляющая Центр олимпийской подготовки.

Нам бы также хотелось какого-то взаимодействия с БК «УНИКС», в частности, хотели бы пригласить лидера казанской команды Ненада Дмитриевича в качестве почетного гостя турнира, если, конечно, ему позволит график финальных матчей своей команды. Это тоже было бы в качестве нашего алаверды, поскольку в Боснии его отец проводил тренировочный лагерь для баскетболистов-колясочников. А для наших представителей профессионального баскетбола надо понимать, что «Лига сильных» для колясочников — это специальный проект, активно поддержанный федерацией российского баскетбола, лично ее президентом Андреем Кириленко. К примеру, для проведения турнира «три на три» в Казань привезут специальную площадку со специализированным покрытием и прочее специализированное оборудование.

