Белоусов, Патрушев, футбол и «Универ»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана
Главными темами поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стали переназначения Андрея Белоусова и Николая Патрушева, разгромный матч «Реал Мадрида» и «Алавеса», а также сериал «Универ. 13 лет спустя». Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».
Белоусов и Патрушев приковали внимание
Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).
|ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|андрей белоусов
|Сверхпопулярность
белоусов
|4 950
|белоусов андрей рэмович
|2 000
|с днем медсестры
|1 500
|универ 13 лет спустя
|1 000
патрушев
|900
|реал мадрид — алавес
|900
|день матери 2024
|850
|зенит — цска москва
|800
|день матери
|750
Главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшие семь дней стали Андрей Белоусов и Николай Патрушев. После вступления Владимира Путина в должность президента России, Белоусов и Патрушев кардинально сменили вектор своей работы. Первый, проработав 4 года в должности первого вице-премьера России, уступил место Денису Мантурову и возглавил Министерство обороны страны. Ровно в свою 16-ю годовщину на посту секретаря Совбеза России Николай Патрушев уступил это место уже экс-министру обороны Сергею Шойгу и стал помощником президента России.
Татарстан продолжает следить за футболом
Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.
|ЗАПРОС
|КАЗАНЬ
|НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
|АЛЬМЕТЬЕВСК
|НИЖНЕКАМСК
|андрей белоусов*
|—
|—
|—
|—
|белоусов
|39
|—
|—
|—
|белоусов андрей рэмович
|74
|73
|92
|53
|с днем медсестры*
|—
|—
|—
|—
|универ 13 лет спустя
|—
|55
|60
|—
|патрушев
|100
|60
|68
|67
|реал мадрид — алавес
|77
|78
|100
|90
|день матери 2024
|—
|—
|—
|100
|зенит — цска москва
|75
|—
|100
|79
|день матери*
|—
|—
|—
|—
Татарстан активно продолжает следить и за международным футболом. На протяжении нескольких недель подряд матчи оказываются в топе самых популярных запросов за неделю. В этот раз во внимание жителей республики попал разгромный матч «Реал Мадрида» и другого испанского клуба «Алавеса», который завершился «сухим» разгромом 5:0 в пользу «Реала». Также следили татарстанцы за игрой «Зенита» и «ЦСКА». Встреча состоялась 15 мая, в основное время команды отыграли в «ноль», но в серии пенальти «питерцы» обыграли «армейцев».
Ничего нового в трендах
По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:
ЗАПРОС
|ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
|универ 13 лет спустя
|400
|евровидение 2024
|300
|вопрос ребром
|100
|eurovision 2024
|100
|димас блог
40
В отличие от поисковых запросов, YouTube впервые показал очень скупую статистику по запросам. На минувшей неделе в трендах на стриминговой площадке среди жителей Татарстана не оказалось ничего. Больше всего татарстанцы интересовались сериалом «Универ. 13 лет спустя», релиз которого состоялся 13 мая.
Справка
* Запрос оказался популярен среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана