Белоусов, Патрушев, футбол и «Универ»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стали переназначения Андрея Белоусова и Николая Патрушева, разгромный матч «Реал Мадрида» и «Алавеса», а также сериал «Универ. 13 лет спустя». Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Белоусов и Патрушев приковали внимание



Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).



ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ) ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % андрей белоусов Сверхпопулярность белоусов 4 950 белоусов андрей рэмович 2 000 с днем медсестры 1 500 универ 13 лет спустя 1 000 патрушев 900 реал мадрид — алавес 900 день матери 2024 850 зенит — цска москва 800 день матери

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Главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшие семь дней стали Андрей Белоусов и Николай Патрушев. После вступления Владимира Путина в должность президента России, Белоусов и Патрушев кардинально сменили вектор своей работы. Первый, проработав 4 года в должности первого вице-премьера России, уступил место Денису Мантурову и возглавил Министерство обороны страны. Ровно в свою 16-ю годовщину на посту секретаря Совбеза России Николай Патрушев уступил это место уже экс-министру обороны Сергею Шойгу и стал помощником президента России.

Татарстан продолжает следить за футболом

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОС КАЗАНЬ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ АЛЬМЕТЬЕВСК НИЖНЕКАМСК андрей белоусов* — — — — белоусов 39 — — — белоусов андрей рэмович 74 73 92 53 с днем медсестры* — — — — универ 13 лет спустя — 55 60 — патрушев 100 60 68 67 реал мадрид — алавес 77 78 100 90 день матери 2024 — — — 100 зенит — цска москва 75 — 100 79 день матери* — — — —

Татарстан активно продолжает следить и за международным футболом. На протяжении нескольких недель подряд матчи оказываются в топе самых популярных запросов за неделю. В этот раз во внимание жителей республики попал разгромный матч «Реал Мадрида» и другого испанского клуба «Алавеса», который завершился «сухим» разгромом 5:0 в пользу «Реала». Также следили татарстанцы за игрой «Зенита» и «ЦСКА». Встреча состоялась 15 мая, в основное время команды отыграли в «ноль», но в серии пенальти «питерцы» обыграли «армейцев».

Ничего нового в трендах

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:



ЗАПРОС ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, % универ 13 лет спустя 400 евровидение 2024 300 вопрос ребром 100 eurovision 2024 100 димас блог 40

В отличие от поисковых запросов, YouTube впервые показал очень скупую статистику по запросам. На минувшей неделе в трендах на стриминговой площадке среди жителей Татарстана не оказалось ничего. Больше всего татарстанцы интересовались сериалом «Универ. 13 лет спустя», релиз которого состоялся 13 мая.

Артем Гафаров