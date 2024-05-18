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Белоусов, Патрушев, футбол и «Универ»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней

11:30, 18.05.2024

Аналитическая служба «Реального времени» изучила поисковые запросы из Татарстана

Белоусов, Патрушев, футбол и «Универ»: что гуглили татарстанцы за последние 7 дней
Фото: Реальное время

Главными темами поисковых запросов татарстанцев на минувшей неделе стали переназначения Андрея Белоусова и Николая Патрушева, разгромный матч «Реал Мадрида» и «Алавеса», а также сериал «Универ. 13 лет спустя». Что еще интересует татарстанцев и какие запросы в интернете оказались наиболее популярными — в обзоре «Реального времени».

Белоусов и Патрушев приковали внимание

Анализировались запросы поискового сервиса Google в Татарстане за последние 7 дней. В таблице ниже приведены самые популярные трендовые запросы по веб-поиску, которые ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду (предыдущие 7 дней).

ЗАПРОС (ЗА МИНУВШИЕ 7 ДНЕЙ)ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
андрей белоусовСверхпопулярность

белоусов

4 950
белоусов андрей рэмович2 000
с днем медсестры1 500
универ 13 лет спустя1 000

патрушев

900
реал мадрид — алавес900
день матери 2024850
зенит — цска москва800
день матери
750

Главными темами поисковых запросов татарстанцев за минувшие семь дней стали Андрей Белоусов и Николай Патрушев. После вступления Владимира Путина в должность президента России, Белоусов и Патрушев кардинально сменили вектор своей работы. Первый, проработав 4 года в должности первого вице-премьера России, уступил место Денису Мантурову и возглавил Министерство обороны страны. Ровно в свою 16-ю годовщину на посту секретаря Совбеза России Николай Патрушев уступил это место уже экс-министру обороны Сергею Шойгу и стал помощником президента России.

Татарстан продолжает следить за футболом

Рассматривались запросы и по крупнейшим городам Татарстана — Казани, Нижнекамску, Набережным Челнам и Альметьевску. Численное значение здесь выстроено по 100-балльной шкале, то есть самому большому относительному показателю присваивается 100 баллов, далее — по убыванию.

ЗАПРОСКАЗАНЬНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫАЛЬМЕТЬЕВСКНИЖНЕКАМСК
андрей белоусов*
белоусов39
белоусов андрей рэмович74739253
с днем медсестры*
универ 13 лет спустя5560
патрушев100606867
реал мадрид — алавес777810090
день матери 2024100
зенит — цска москва7510079
день матери*

Татарстан активно продолжает следить и за международным футболом. На протяжении нескольких недель подряд матчи оказываются в топе самых популярных запросов за неделю. В этот раз во внимание жителей республики попал разгромный матч «Реал Мадрида» и другого испанского клуба «Алавеса», который завершился «сухим» разгромом 5:0 в пользу «Реала». Также следили татарстанцы за игрой «Зенита» и «ЦСКА». Встреча состоялась 15 мая, в основное время команды отыграли в «ноль», но в серии пенальти «питерцы» обыграли «армейцев».

Ничего нового в трендах

По принципу первой таблицы (ранжированы по приросту популярности или повышению интереса по отношению к прошлому периоду) расположены татарстанские тренды на YouTube:

ЗАПРОС

ПРИРОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ, %
универ 13 лет спустя400
евровидение 2024300
вопрос ребром100
eurovision 2024100
димас блог

40

В отличие от поисковых запросов, YouTube впервые показал очень скупую статистику по запросам. На минувшей неделе в трендах на стриминговой площадке среди жителей Татарстана не оказалось ничего. Больше всего татарстанцы интересовались сериалом «Универ. 13 лет спустя», релиз которого состоялся 13 мая.

Артем Гафаров
Справка

* Запрос оказался популярен среди малых городов и других населенных пунктов Татарстана

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