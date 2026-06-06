Сегодня в Татарстане ожидается до +22 градусов
Будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, утром в отдельных районах туман.
Ветер северный, северо-западный 5—10 м/с, местами при грозе кратковременные усиления до 15 м/с. Температура составит от +17 до +22 градусов.
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