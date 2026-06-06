Минцифры обсуждает восстановление мессенджера «Макс» в AppStore

Пользователи сообщили об исчезновении приложения из App Store вечером 3 июня

Фото: cкриншот AppSrore

Минцифры России ведет переговоры с Apple по поводу восстановления мессенджера «Макс» в AppStore. Об этом на ПМЭФ рассказал глава министерства Максут Шадаев, пишет ТАСС.

Пользователи сообщили об исчезновении приложения из App Store вечером 3 июня. По их данным, мессенджер перестал отображаться в поиске, а при переходе по прямой ссылке на страницу приложения магазин выдавал ошибку.

Компания Apple объяснила удаление мессенджера «Maкс» из магазина приложений App Store соблюдением санкционных требований. В комментарии «Русской службе Би-би-си» компания заявила, что действует в соответствии с законодательством юрисдикций, в которых работает, однако не уточнила, о каких именно санкциях идет речь.

Денис Петров