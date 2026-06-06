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На онлайн-платформах хотят ввести возрастную идентификацию

16:45, 06.06.2026

Минцифры в том числе изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox

На онлайн-платформах хотят ввести возрастную идентификацию
Фото: Максим Платонов

Минцифры России в ближайшее время рассмотрит вопрос введения механизмов возрастной идентификации в платформы. Об этом заявил министр цифровизации Максут Шадаев на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026.

Министерство в том числе изучает опыт игровой онлайн-платформы Roblox, пишет «Интерфакс».

Ранее правительство предложило использовать биометрию для определения возраста покупателей при приобретении товаров с возрастными ограничениями в интернете. Речь идет о внедрении регуляторных правил, предусматривающих идентификацию покупателя при покупке товаров категории 18+. В качестве одного из инструментов предлагается использование единой биометрической системы.

Денис Петров

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