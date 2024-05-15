«ТАИФ-НК» принимает участие в выставке Russia Halal Expo

Фото: Динар Фатыхов

В выставочном центре «Казань Экспо» состоялось открытие юбилейного XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» и VII выставки Russia Halal Expo.

В торжественном открытии мероприятия принял участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, а также зарубежные гости из Ливии и ОАЭ. В приветственном слове Алексей Песошин подчеркнул, что KazanForum многие годы служит площадкой для диалога, сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром — одним из важнейших экономических партнеров в мире. За последние три года товарооборот России и стран ОИС вырос на 37% и составил $156 миллиардов.

— Сегодня мы отмечаем пятнадцатую годовщину форума. За эти годы мы совершили значительный путь в развитии наших отношений. Сегодня с гордостью можем говорить о взаимном уважении, доверии и стремлении к совместному процветанию. Все мощности экономики России направлены на масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, — обратился премьер-министр РТ к участникам церемонии.

По словам Алексея Песошина, основной промышленный потенциал страны можно увидеть на седьмой ежегодной Международной выставке Russia Halal Expo. Она представляет собой уникальное пространство для продвижения и развития бизнес-проектов, площадку для построения конструктивного диалога между участниками KazanForum. В работе выставки принимают участие 11 стран мира и 17 регионов России.

Одно из центральных мест на выставке занял стенд АО «ТАИФ-НК». Алексей Песошин и почетные гости одними из первых ознакомились с продукцией нефтеперерабатывающей компании. Заместитель генерального директора АО «ТАИФ-НК» по коммерции Артем Щербина отметил, что компания «ТАИФ-НК» является одним из самых крупных предприятий, входящих в ГК «ТАИФ». Площадка расположена в Нижнекамске и представлена тремя крупными заводами — Завод Бензинов, НПЗ и КГПТО.



— Мы производим всю гамму товарных бензинов, дизельное и реактивное топливо, гранулированную серу и другие. Наша первоочередная задача — удовлетворение потребностей в качественных продуктах РТ и внутреннего рынка. Выход светлых нефтепродуктов составил более 90%, индекс Нельсона — более 12 единиц. Реализуя стратегию на инновационное развитие, в этом году запустили установку переработки концентрированного остатка гидрокрекинга гудрона, что позволило углубить переработку нефти. Эта установка была произведена преимущественно из оборудования отечественных производителей, она будет выпускать сырье, востребованное в черной и цветной металлургии. Также мы продолжаем инновационное развитие в сфере ресурсосбережения, экологии и импортозамещения, — подчеркнул он.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ознакомиться с экспозициями на выставке Russia Halal Expo можно будет с 14 по 19 мая. Пленарное заседание Международного форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» состоится 17 мая. Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.



Лилия Егорова