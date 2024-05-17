Минниханов — об исламском банкинге: «Почему не может работать в России — мы что, хуже других?»

На KazanForum обсудили первые итоги по партнерскому финансированию и расширение эксперимента

На полях KazanForum - 2024 обсуждали исламские финансы. Фото: Динар Фатыхов

Сегодня, в четвертый день XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024», обсуждали развитие исламского банкинга. Участникам встречи озвучили предварительные итоги эксперимента по партнерскому финансированию, который девять месяцев проходит на территории четырех субъектов страны: в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и Чечне. Подробности — в материале «Реального времени».

«У исламского банкинга огромный потенциал»

В официальном реестре Банка России на сегодня числятся 23 организации, участвующие в эксперименте по исламскому банкингу. Из них 6 — кредитные, 4 — некредитные, 13 — нефинансовых. Подавляющее большинство организаций (13) — из Татарстана.

Один из соавторов закона — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил благодарность руководству республики и лично раису Татарстана Рустаму Минниханову за активную позицию в этом вопросе. Он же предложил включить в эксперимент Ингушетию и Чувашию.

Анатолий Аксаков предложил включить в эксперимент Ингушетию и Чувашию. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Участники дискуссии обсудили вопрос о том, что необходимо сделать, чтобы развивать эту сферу в России. Аксаков озвучил проблему, когда организации по факту работают по принципу исламского банкинга, но не регистрируются в реестре по причине дополнительных нагрузок, которые этот закон вносит в их деятельность. Депутат призвал разобраться в ситуации и минимизировать эти нагрузки.



Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков отметил, что актуальность исламского финансирования ощутимо возросла после 2022 года. По его словам, сейчас глобальный рынок партнерского банкинга оценивается в 4 трлн долларов. Это 6,5% от всего банковского сектора, в некоторых случаях и 20%.

— Задача амбициозная. Мы рассматриваем стратегические цели. Мы видим, потенциал большой. У тех, кто мог бы финансировать свои средства, вовлечь их в оборот, есть огромные сбережения «под подушкой». Это триллионы рублей, — отметил замминистра.

Мы видим, потенциал у исламского банкинга большой, отметил замглавы Минфина России. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Маткапитал в исламском банкинге

Основной частью заседания стало выступление раиса Татарстана Рустама Минниханова, который подчеркнул, что к исламскому финансированию республика шла давно и системно, и поблагодарил руководство страны за поддержку.

— Я считаю, мы движемся вперед. Мы видим, что интерес есть, закон принят. В республике и регионах идет работа, разработана дорожная карта. Создан единый интернет-портал. Основное число организаций в реестре Банка России в сфере партнерских финансов — из Татарстана, и это неплохо. Наоборот, на базе нашей республики можно будет организовать образовательную программу — обучающие семинары. В ближайшее время планируется включить в реестр еще 5 организаций, предлагаются новые продукты. И самое главное — есть позитивные результаты. С начала эксперимента зарегистрировано 1 290 сделок, — сказал Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов внес предложения для дальнейшего развития исламского банкинга. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Раис республики перечислил и новые продукты партнерского банкинга. Это проектное финансирование, льготное финансирование субъектов малого бизнеса, финансирование деятельности лизинговых компаний, электронные торговые площадки с использованием партнерских продуктов, развитие халяльных инвестиционных продуктов для привлечения средств населения.



Кроме того, в Татарстане работают и с облигациями сукук. «Мы готовы поделиться этим опытом», — заверил глава Татарстана.

Принцип сукук заключается в праве держателя облигации разделить с эмитентом его прибыль или убытки. Доход по облигации не гарантируется. Особенностью сукук выступает соответствие шариату, где запрещены заем денег под проценты и финансовые спекуляции. В основе сделок по исламским законам лежит принцип разделения прибыли и рисков. Это значит, что каждый участник сделки берет на себя свою долю рисков.

Рустам Минниханов внес предложения для дальнейшего развития этого рынка и вовлечения новых участников в эксперимент. Раис предложил предоставить участникам эксперимента по исламскому банкингу возможность использования средств материнского капитала. «Почему нет, когда данная мера доступна для других банков», — заявил он.

«Можно и убить эксперимент»



Кроме того, глава Татарстана отметил необходимость уравнять условия предоставления партнерского финансирования с условиями традиционной ипотеки и кредитования через включение партнерских сделок в соответствующие льготные программы финансирования бизнеса и населения.



— Это особенно актуально в свете того, что религиозные семьи в основном многодетные. Почему мы не имеем возможности предоставить им эти инструменты? — задался вопросом Рустам Минниханов.

Несколько раз в ходе обсуждения звучал вопрос о необходимости создания на федеральном уровне единого центра экспертиз для разработки стандартов по продуктам партнерского финансирования с учетом финансовых запросов бизнеса и населения для обеспечения чистоты эксперимента. Было принято решение начать работу в этом направлении. Одной из ключевых проблем в этой сфере Рустам Минниханов назвал отсутствие кадров:

— Это самый главный вопрос. Мы в Татарстане начали подготовку специализированных кадров. Сейчас обучение проходит на базе Российского исламского института, КФУ, Болгарской исламской академии. Но что такое 100 человек для всей страны? Повышение квалификации проходит 300 человек. Но и этого недостаточно даже для нашей республики.

Раис республики предложил внести изменения в федеральные государственные образовательные стандарты по экономическим, финансовым, юридическим и теологическим специальностям в части включения дисциплин по партнерским финансам и направить соответствующие рекомендации в вузы.

— Я думаю, что можно было бы дать и бюджетные места на эти цели, но если нет, то и сами банки подключатся. В противном случае, мы можем это дело погубить. Если во всем мире эта система работает, почему она не может работать в России? Мы что, хуже других, что ли? Это дополнительные инструменты, которые никому никаких угроз не представляют, — выразил уверенность Рустам Минниханов.

Если человек хочет жить по шариату, нет ничего плохого, если мы предоставим ему такую возможность. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстанский лидер обозначил еще один аспект, который тормозит использование других продуктов — это отсутствие партнерского страхования. Этот вопрос было предложено вынести на дальнейшее обсуждение.



— Срок эксперимента — два года. Работа пошла, может быть, не в тех объемах и темпах, которые мы хотели, но движение вперед есть. Можно, конечно, и убить его, потихоньку свести на нет, но никто от этого пользы не получит. Если человек хочет жить по шариату, нет ничего плохого, если мы предоставим ему такую возможность. Это будет полезно и для укрепления связей с исламскими странами, которые сейчас активно развиваются, — резюмировал Рустам Минниханов.

Исламский банкинг — это ведение финансовой деятельности в соответствии с нормами ислама. Запрещены выплата процентов и производные от нее процентные сделки, сделки с условиями неопределенности, а также финансирование определенных секторов экономики: игорного бизнеса, производства свинины, алкогольной продукции, табака, оружия, боеприпасов. Нельзя финансировать торговлю всем перечисленным. Распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование.