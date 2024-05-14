«Икару» сломали крылья: закрылся легендарный студенческий лагерь КНИТУ-КАИ

Доведенный до разрухи вузовский лагерь на берегу Волги оказалось дешевле бросить, чем отремонтировать

Фото: Максим Платонов

Легендарный студенческий оздоровительный лагерь КНИТУ-КАИ им. Туполева «Икар», просуществовавший 60 лет и переживший семерых ректоров, оборвал свой полет при восьмом — «крепком хозяйственнике» и историке по образованию Тимуре Алибаеве. Как выяснило «Реальное время», летом 2024 года СОЛ «Икар» работать не будет — и может не возобновить работу в обозримом будущем. Подробности — в нашем материале.

«Финансирование постоянно сжималось»



Отмена в СОЛ «Икар» смен летом 2024 года активно обсуждается в соцсетях. Дошло до того, что пошли слухи о предстоящей продаже земельного участка площадью 10 га, на котором располагается лагерь.

— К тому, чтобы закрыть лагерь, дело шло все последние годы, — рассказал «Реальному времени» один из сотрудников, имевших отношение к организации работы лагеря «Икар». — Финансирование постоянно сжималось, на содержание лагеря выделялись копейки, на которые просто невозможно было его развивать. И это несмотря на то, что интерес к отдыху в лагере был и со стороны сотрудников, и со стороны студентов.

По словам собеседника издания, все, что было сделано для развития лагеря руководством вуза, разрушается:

— Студенческие домики давно находятся в плачевном состоянии, но недавно было обновлено 10 домиков для преподавателей на берегу — в них оборудовали кухни, поставили холодильники, провели воду, сделали канализацию.

— Неужели даже коммерческую составляющую не пытаются использовать? — удивилась корреспондент. — Место-то ведь замечательное, неужели после того, как были оборудованы эти домики, не нашлись желающие отдыхать на Голубом заливе с удобствами?

— О какой коммерции вы говорите? Об этом и речи не шло…

«Не подлежит эксплуатации»

— В связи с представлением прокуратуры Лаишевского района СОЛ «ИКАР» не подлежит эксплуатации и проведению летних оздоровительных смен до устранения указанных в представлении замечаний по пожарной безопасности, — сообщили в ответ на запрос «Реального времени» в пресс-службе КНИТУ-КАИ. — В настоящее время на устранение предписаний необходимо более 10 миллионов рублей.

При этом в вузе считают, что такие затраты не имеют смысла:

— Вложение этих средств будет неэффективным, так как в лагере 1950-х годов постройки за минувшие годы ни разу не проводился капитальный ремонт, и большинство строений и коммуникаций находятся в аварийном состоянии, а полная реконструкция лагеря, отвечающая современным требованиям надзорных органов (МЧС, РПН, Росгвардии), по предварительным расчетам, потребует около 1 миллиарда рублей.

Судя по всему, искать средства и вкладывать в восстановление «Икара» ни 10 млн рублей, ни тем более 1 млрд никто не собирается. А вот слухи о продаже этого в прямом смысле повисшего мертвым грузом актива в вузе решительно опровергли:

— Информация о продаже лагеря не соответствует действительности.

Стоит добавить, что «продажа» лагеря «Икар» как земельного участка действительно в настоящее время нереальна — эти земли не принадлежат КНИТУ-КАИ. Однако на благословенный участок на живописном полуострове, окруженном Волгой и Голубым заливом, после того как вуз окончательно забросит руины лагеря, теоретически вполне может найтись арендатор, способный «раскрутить» здесь прибыльный бизнес.

Детище Юрия Застелы

Студенческий оздоровительный лагерь «Икар» в лесу на берегу Волги и Голубого залива был построен и открыт не в голодноватых послевоенных 50-х, а в 1963 году, когда ректором КАИ был Юрий Застела. С тех пор ежегодно летом лагерь принимал отдыхающих. В последние годы там в течение сезона отдыхали до 600 студентов и до 300 сотрудников и их семей.

На официальном сайте вуза сообщается, что в лагере имеется гостиница на 80 человек, студенческий городок, столовая, клуб, пляж, душевые. На территории оборудованы футбольное поле, баскетбольная и волейбольные площадки, площадка для бадминтона и гимнастическая площадка.

Для своих и по контракту

До 2021 года отдых и мероприятия в СОЛ «Икар» активно «рекламировались» на сайте вуза. К примеру, в 2017 году студентов зазывали оздоровиться в лагере на весьма демократичных условиях: 12-дневная смена, стоимость питания — 300 руб. за смену для студентов платной формы обучения, бесплатное питание — для бюджетников, и 200 рублей за обязательную страховку со всех. В 2019 году путевки для студентов всех форм обучения стоили 440 рублей (плюс все те же 200 рублей за страховку), в 2022 году — 1 200 рублей, в 2023-м — 2 200 рублей.

Кроме студентов и сотрудников КНИТУ-КАИ, там ежегодно отдыхали студенты образовательных организаций высшего образования по путевкам от ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков «Лето». В 2023 году с КНИТУ-КАИ было заключено три таких контракта общей стоимостью свыше 8,88 млн рублей, причем последний, стоимостью 946 тыс. рублей, был исполнен менее чем наполовину и завершен на сумме 452 тыс. рублей. Всего же за последние пять лет ГБУ РЦ «Лето» заключило с КНИТУ-КАИ 11 таких контрактов в общей сложности на 28,08 млн рублей.

«Для руководства лагерь — обуза»

Сотрудники и выпускники КНИТУ-КАИ призывают в соцсетях студентов «не молчать» и «отстоять лагерь», однако при озвученных финансовых потребностях шансов на его восстановление практически нет, а вопрос, почему в течение последних 20 лет в инфраструктуру «Икара» не вкладывались, один из собеседников «Реального времени» назвал риторическим:

— У нас находят поддержку и развитие только определенные проекты, при этом результат, как показывает опыт, дело даже не второстепенное, а вообще не имеющее значения. Достаточно вспомнить, какие суммы «съел» проект предыдущего ректора Альберта Гильмутдинова «КАИ-Лазер». Спустя 10 лет после его создания с молотка за долги за копейки было распродано дорогостоящее оборудование — и никто за это не ответил. Потратить выделенные на него деньги можно было совсем с другим результатом на «Икар» — там хоть отдача была бы!

Действительно, в 2013 году в проект было вложено 439,5 млн рублей. Этого, с учетом уровня цен 11-летней давности, было бы более чем достаточно на капремонт и реконструкцию легендарного «Икара». И даже если сделать поправку на то, что это были средства гранта на создание инжинирингового центра и их на лагерь никто бы не выделил, рассуждает собеседник «Реального времени» (который впервые приехал в «Икар» студентом в 70-х, а потом не раз там отдыхал с семьей в качестве сотрудника), можно было попытаться участвовать в других грантовых программах: «Наверняка нашлась бы подходящая — было бы желание».