Бизнес-обзор: челнинский отельер Валерий Чулаков тасует активы, КАМАЗ вступает в АРВЭ

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 10-я

Фото: Максим Платонов

На этой неделе стало известно о смене учредителей фирм, входящих в орбиту бизнес-империи известного предпринимателя из автограда Валерия Чулакова, собственника местного отеля «Татарстан». Сменилось руководство на нескольких производствах республики, а КАМАЗ заявил о новом шаге на пути к зеленой энергетике. Подробнее об этих и других бизнес-новостях недели — в очередном обзоре «Реального времени».



Перетасовка активов Валерия Чулакова



В понедельник стало известно о новом совладельце в челнинском ООО «Ресторан Татарстан» — одном из юрлиц, через которое управляет своим бизнесом известный рантье автограда Валерий Чулаков. Собственник бизнес-отеля «Татарстан», где работает крупнейший в городе и всем Закамье ресторан «Круглый стол», переписал фирму на своего сына Вячеслава, хотя с момента ее основания в 2009 году учредителем был Александр Лаврентьев.

Последний также выступал совладельцем ООО «Гостиничный комплекс «Татарстан», строительных фирм «Виста» и «ДК Консоль», управляющей компании коттеджного поселка «Маленькая страна» — ООО «УКМС». Первая была ликвидирована, вторая и третья недавно также перешли под контроль Чулакова-младшего.

Что касается ООО «Ресторан Татарстан», его основной вид деятельности — ресторанная и услуги по доставке продуктов питания. В прошлом году компания показала чистую прибыль в 9,7 млн рублей при выручке в 90,8 млн. Как и «Круглый стол», она зарегистрирована по адресу бизнес-отеля. На своем сайте заведение общепита сообщает, что за годы работы провело тысячи банкетов и обслужило миллионы гостей.

Собственник бизнес-отеля «Татарстан», где работает крупнейший в городе и всем Закамье ресторан «Круглый стол», переписал фирму на своего сына Вячеслава. скриншот realnoevremya.ru/yandex.ru/maps

Новые шефы в МКТ и сабинском агрохолдинге

Во вторник сменилось руководство в казанской метизной торговой компании — ООО «МКТ». Это один из ведущих российских поставщиков в этой отрасли. Прежнего директора Михаила Ипатова, управлявшего предприятием последние тринадцать лет, сменил Артем Вахтин, за которым других бизнесов не числится. Общество завершило прошлый год с оборотом в 228,4 млн и чистой прибылью в 4,4 млн рублей.

Компания представлена на рынке уже четверть века. Занимается оптовыми поставками продукции и выступает стратегическим партнером таких крупных предприятий, как Речицкий метизный завод, «Северсталь-метиз», «НЛМК-Метиз», Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз», и многих других. Кроме того, сотрудничает с менее крупными производителями метизов и сопутствующих товаров из России, Белоруссии и КНР. С 2007 года импортирует продукцию из Восточной и Юго-Восточной Азии.

Кадровые перестановки произошли и в крупном татарстанском агрохолдинге — ООО «Саба», где в начале недели директором стал Адель Билалов. Прежний руководитель Зиннур Даулиев также более десяти лет, до октября прошлого года, управлял холдингом, а после него временно исполнял обязанности директора Ильнур Давлетшин. Что касается нового шефа Билалова, он также руководит сабинским сельхозпредприятием «Шытсу». Общество «Саба» в минувшем году получило выручку от продажи продукции в 1,3 млрд и чистую прибыль в 22,5 млн рублей.

Кадровые перестановки произошли и в крупном татарстанском агрохолдинге — ООО «Саба», где в начале недели директором стал Адель Билалов. Сафина Аделия / realnoevremya.ru

Активы нефтяников и солнечная энергия для КАМАЗа

В понедельник татарстанские нефтяники обнародовали размер чистых активов. У ПАО «Татнефть» по состоянию за первый квартал года этот показатель составил почти 1 трлн рублей (996,95 млрд). В конце прошлого года чистые активы общества достигали 928,9 миллиарда.

В ПАО «КАМАЗ» сообщили о намерении вступить в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Этот вопрос был вынесен на повестку дня заседания директоров челнинского автогиганта.

В минувшем году крупнейший производитель грузовиков в России анонсировал ввод в 2024-м новых энергомощностей, в том числе солнечных электростанций (СЭС). Было сформировано техническое задание под проект энергоцентра совокупной мощностью 25 МВт для литейного завода, а СЭС будет построена непосредственно для автозавода. В планах КАМАЗа — обеспечить его технологические нужды электроэнергией с меньшим тарифом, это стало первым шагом компании на пути к зеленой энергетике.

В минувшем году крупнейший производитель грузовиков в России анонсировал ввод в 2024-м новых энергомощностей, в том числе солнечных электростанций. Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

АРВЭ представляет в России интересы участников сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В некоммерческое объединение вошли генерирующие компании, девелоперы проектов ВИЭ, производители и поставщики оборудования, НИИ и финансовые институты, чтобы совместно обеспечить надежную среду и инфраструктуру для притока инвестиций в эту отрасль.

