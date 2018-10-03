«Бояре Белоуса»: как на камском берегу прописались главные строители автограда и «привидение» экс-мэра

Явные и теневые хозяева челнинской «Рублевки»

Аналитическая служба «Реального времени», изучив кому принадлежит правый берег Волги в Татарстане, решила узнать, как живут и прикамские «помещики», а именно: кто владеет тысячами квадратных метров в одном из самых престижных поселений на востоке РТ — деревне Белоус, расположенной на живописном берегу Камы неподалеку от Набережных Челнов. Среди них, например, глава «Татпрофа» Сергей Рачков, взявший в аренду огромный кусок берега для его укрепления и поссорившийся из-за этого с соседями. Или глава «Челны Холода» Газильян Шакирзянов, окна которого выходят на большой теннисный корт Мунира Гайнуллова: бывший главный строитель Челнов, как выяснилось, своими участками чуть ли не по-семейному «огородил» своего товарища, другого бывшего главного строителя Рафара Шакирова. Из материала вы также узнаете, как стали соседями родственники Рафгата Алтынбаева и челнинской элиты, как работа учителем физики может помочь стать соседом того самого Мунира Гайнуллова и как известный бизнесмен Алексей Миронов, попавший в опалу при мэре Наиле Магдееве, «исчез» из Белоуса, оставив свои хоромы свояченице. И главное, удивительный факт: владельцем тысячи квадратных метров земли в челнинской «Рублевке» оказалось привидение экс-мэра автограда.

Прикамская земля в Белоусе сопоставима по стоимости с волжским побережьем

В поле нашего зрения попали 136 земельных участков челнинской «Рублевки» общей площадью 234 тыс. кв. м, кадастровая стоимость которых составляет 44,9 млн рублей. Для сравнения, 45 участков в Теньках и Шеланге на правом берегу Волги общей площадью 257 тыс. кв. м стоят 13,8 млн рублей, а 51 участок на Верхнеуслонском волжском побережье площадью 131,7 тыс. кв. м — 13,6 млн рублей. Получается, что земля в Белоусе (в среднем 117,8 рубля за кв. м — без учета стоящих на участках домов) вполне сопоставима по дороговизне с приволжской — в частности, в поселке Бакча-Сарай, где один кв. м в среднем стоит 117,09 рубля (в товариществе «Строитель» в Верхнеуслонском сельском поселении — 216,3 рубля). При этом она дороже приволжского берега в Шеланге (108 рублей за кв. м) и селе Теньки (75,6 рублей за кв. м).

В Белоусе же есть и самые дорогие участки, даже если сравнивать их с землей в Верхнем Услоне — более 400 и даже 600 рублей за кв. м. И в среднем, сами белоусовские участки оказываются дороже верхнеуслонских и камско-устьинских. Напомним, средняя площадь участка на берегу Волги в Верхнеуслонском районе составляет 2,8 тыс. кв. м — и стоят они 276,5 тыс. рублей. В Камско-Устьинском районе участки, в среднем, побольше — 5,7 тыс. кв. м — и стоят 307,3 тыс. рублей. В Белоусе же средняя площадь участка наименьшая — 1,7 тыс. кв. м, но в среднем он стоит 335 тыс. рублей. Все это зависит, конечно, от наличия на территории очень дорогих участков (или, если говорить о средней площади, — очень больших участков).

Как Сергей Рачков взял в аренду дорогую береговую зону и поссорился с жителями

Самый большой — и самый дорогой — участок в Белоусе находится в аренде у главы крупной татарстанской компании «Татпроф» (ЗАО «РАССТАЛ») Сергея Рачкова. 6,4 тыс. кв. м оценены в 2,8 млн рублей, или 437,45 рублей за кв. м — это один из самых дорогих участков в Татарстане. Согласно публичной кадастровой карте, он находится непосредственно на первой береговой линии, на учет был поставлен еще 10 лет назад и по документу его разрешено использовать только «для благоустройства территории и укрепления береговой полосы». Возможно, поэтому, несмотря на такие обширнейшие угодья, на самом участке расположена лишь пара небольших построек — в остальном он как будто заброшен. Со стороны это может показаться довольно странным. Однако автор этих строк был на месте этого участка, причем во время конфликта, разгоревшегося вокруг него.

Несколько жителей Белоуса стояли на том, что Рачков взял участок в аренду незаконно, огородил его забором, не пускает никого к Каме, да еще и «самовольно» снес засаженные картофелем огороды. Фото business16.ru



Дело в том, что власти Тукаевского района (на территории которого расположен Белоус) дали «Рассталу» землю в 2008 году в аренду на 49 лет как раз для укрепления береговой полосы — так уверяли в компании. Несколько же жителей Белоуса стояли на том, что Рачков взял участок в аренду незаконно, огородил его забором, не пускает никого к Каме, да еще и «самовольно» снес засаженные картофелем огороды. Представители компании, напротив, считали претензии жителей незаконными — землю те, якобы, засеяли «самовольно», а «Расстал», даже если бы и захотел строиться, по закону не имеет на это права: «Данные земли являются зоной затопления с 1966 года, в соответствии с постановлением о мероприятиях по переселению населения из-за затопления здесь запрещается строительство зданий, сооружений и других объектов (за исключением временных строений) по причине возможного обрушения берега и подтопления». Обеспечение доступа сельчан к берегу в компании считали делом времени — ограждения поставили до того дня, когда берег будет облагорожен. В компании обещали устроить тут зону отдыха. Если же берег не укреплять, то лет через 30 береговая зона в результате обвалов может дойти до проезжей части.



«Все мероприятия по укреплению береговой полосы проводились силами и за счет средств ЗАО «Расстал»

Конфликт, впрочем, исчерпан не был и к 2011 году, когда часть жителей Белоуса пожаловалась на то, что местные власти не решают проблему обвалов и оползней (часть их участков просто проваливается в Каму, которая «пожирает» недешевую белоусовскую землю довольно шустро), и уверяла, что деньги на укрепление берега выделены были ЗАО «Расстал», который и сделал это на своем участке, поставив «дамбу, пирс, куда причаливают катера и яхты», и обнес его забором. В ответ представители компании заявили, что «никто, никогда и не на какие цели денежные средства ЗАО «Расстал» не выделял, а вот «Расстал» за годы своего существования выделил в бюджеты разного уровня сотни миллионов рублей». В компании отмечали, что «все мероприятия по укреплению береговой полосы проводились силами и за счет средств ЗАО «Расстал», а информация о безвозмездно выделенных сотках является недостоверной, так как земельный участок взят ЗАО «Расстал» в аренду на 49 лет. И опять же разрешенное использование данной земли по договору — благоустройство территории и укрепление береговой полосы».

Таким образом, формально и по закону нельзя сказать, что Рачков владеет этим участком. А даже если бы и владел, строить он там все равно ничего не мог бы. В Белоусе есть также участок в 1,2 тыс. кв. м стоимостью 146,5 тыс. рублей, принадлежащий совладельцу ОАО «Татпроф» Геннадию Гусакову (владеющему ООО «Р.О.С.Л.А.» с выручкой в 500 млн рублей, компания близка по профилю рачковской — занимается производством алюминиевых конструкций). Гусакову принадлежит 15,7% компании «Татпроф».

В Белоусе есть участок в 1,2 тыс. кв. м стоимостью 146,5 тыс. рублей, принадлежащий совладельцу ОАО «ТАТПРОФ» Геннадию Гусакову. Фото mebelshik.biz

Второй по величине участок принадлежит директору и владельцу ООО «СК-Динамо» (зарегистрированного также в Белоусе) Олегу Алексееву. 5,7 тыс. кв. м оценили в 651,5 тыс. рублей. В отличие от рачковского, этот участок разрешен для ведения личного подсобного хозяйства, к тому же он не расположен на опасном камском берегу, находится на Лесной улице, вдающейся в Боровецкий лес — на участке, который и со стороны Камы огражден лесопосадкой. Здесь стоит небольшой дом, большая часть участка не застроена, на ней разбит сад. Компания Алексеева занимается деятельностью, связанной с грузоперевозками, но не сказать, что в последние годы успешно — так, в 2014 году компания с выручкой в 22,5 млн рублей показала прибыль в 4 тыс. рублей, в 2015 году на выручку в 20 млн рублей был уже убыток в 1,8 млн рублей, в 2016 году выручка упала до 17,6 млн рублей, а убыток составил 1,3 млн.



Дом «пломбирного короля» рядом с теннисным кортом Мунира Гайнуллова

Третий по величине участок — у Газильяна Шакирзянова, бессменного (с 1987 года) гендиректора «Набережночелнинского хладокомбината» (ОАО «Челны Холод» — производитель мороженого). Расположен он чуть подальше от участка Алексеева и со всех сторон окружен лесом — только фасадом огромного дома примыкает к… теннисному корту на участке в 3 тыс. кв. м, оцененного в 2 млн рублей и принадлежащего бывшему главному строителю Челнов, ныне гендиректору ООО «Домкор» и депутату Госсовета РТ Муниру Гайнуллову. Впрочем, о гайнулловских владениях ниже.

4,2 тыс. кв. м шакирзяновской земли оценены скромнее — всего в 497,9 тыс. рублей. Помимо действительно большого дома, на участке ничего нет — только газон размером с футбольное поле. Один квадратный метр земли здесь «средний по Белоусу» — как и у Олега Алексеева — стоит 117,8 рублей. Сама компания «Челны Холод» чувствует себя на рынке неплохо: в 2016 году выручка составила 2,8 млрд рублей, прибыль — 255,4 млн рублей. Компания, как считается, входит в сферу интересов Ильшата Фардиева. Сам Шакирзянов на челнинском рынке конфликтует (или, если угодно, конкурирует) с интересами другого жителя Белоуса Эдуарда Юнусова, совладельца «Челны-Хлеба», — из-за права обеспечивать школы и детсады питанием, довольно лакомого куска для любого бизнеса.

Гендиректору ТД «Челны-Хлеб» Эдуарду Юнусову, сыну главы «Челны-Хлеб» Рафаэля Юнусова, принадлежат два смежных участка (один в аренде) прямо на береговой линии Камы — 16:39:100402:194 и 16:39:100402:168 общей площадью 5 тыс. кв. м, оцененные в 581,1 тыс. рублей. При этом, судя по всему, Юнусову не мешало бы берег этот укрепить: даже неспециалисту видно, что эрозия почвы налицо, и, если верить предсказаниям «Расстала», совсем скоро в стены его домика будут плескаться камские волны.

Третий по величине участок — у Газильяна Шакирзянова. Фото chelny-biz.ru

Как один главный строитель автограда «застроил» другого главного строителя автограда

Ну и раз уж мы заговорили о Мунире Гайнуллове, то стоит вспомнить не только его, но и близкого ему человека, однокурсника, коллегу и просто друга Рафара Шакирова. Последний стал главным строителем автограда после ухода Гайнуллова в Госсовет и ушел из заместителей руководителя исполкома в 2014 году в ходе коррупционного земельного скандала. Тут любопытна не столько стоимость участков, сколько близость их домов и земли: земли Гайнуллова буквально «мягко обволакивают» землю Шакирова, закрывая последнему оба выхода (а по сторонам — лес!). С другой стороны, земля, где находится только теннисный корт, ничем не застроена — и в теннис Гайнуллов с Шакировым могут играть вместе.

Всего Гайнуллову принадлежат четыре участка (16:39:100402:1, 16:39:100402:365, 16:39:100402:457, 16:39:100402:480) общей площадью 8,2 тыс. кв. м и стоимостью более 4 млн рублей (сыну его, Рустему Гайнуллову, руководителю ООО «Домкор Индустрия», также принадлежит небольшой участок в 892 кв. м стоимостью 105 тыс. рублей). По сути, один из главных белоусовских землевладельцев и «оккупировал» почти всю «боровецкую поляну». Согласно публичной кадастровой карте, участки Гайнуллова с теннисным кортом (16:39:100402:365 и 16:39:100402:457) находятся слева от участка 16:39:100402:144, принадлежащего Рафару Шакирову (1,5 тыс. кв. м стоят 180 тыс. рублей), а гайнулловский участок 16:39:100402:480, где расположен его дом, — справа от участка Шакирова. Интересно, что шакировский и гайнулловский участки даже похожи друг на друга как две капли воды: домами, типовой застройкой, ландшафтом! Просто близнецы. Еще интереснее, что одного участка нет в декларации депутата Госсовета РТ Мунира Гайнуллова за 2017 год: а именно, участка площадью 1 956 кв. м. Вместо него записан участок в 1 696 кв. м. Будем надеяться, это всего лишь описка!

Одного участка нет в декларации депутата Госсовета РТ Мунира Гайнуллова за 2017 год. Фото chelny-biz.ru

Краткая история «семейной дружбы», окончившаяся коррупционным скандалом

Шакиров с Гайнулловым действительно давние соратники. Заканчивали в один год КИСИ, работали на одном предприятии «Брежневгаз». Когда Гайнуллов, поработав в «Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», сделал карьеру, став в 2000 году замглавы автограда, курирующим стройку, — Шакиров тоже начал подниматься по карьерной лестнице, став сначала главой ГУП «УКС», затем ОАО «УКС» и, наконец, окончательно попав в орбиту влияния Гайнуллова — возглавил управление градостроительной политики, развития территории и инвестиций. В 2009 году Гайнуллов избрался в Госсовет, Шакиров занял его должность, став замруководителя исполкома автограда по строительству.

Наблюдатели после скандальной отставки Рафара Шакирова весной 2014 года отмечали, что среди любимчиков, якобы, свободно получавших городские участки, была компания «ЖИК» — впоследствии переименованная в … «Домкор», которую, как известно, возглавляет сегодня Мунир Гайнуллов. Впрочем, среди «любимчиков» называлась и компания «Профит» Марселя Мингалимова, ныне «любимчика» мэра Наиля Магдеева. Любопытно, что в «нелюбимчиках» у Шакирова ходила ливадовская компания ГК «ФОН», дома которого после ухода гайнулловского ставленника достраивал как раз «Профит». Отметим, что в Белоусе земли у Мингалимова мы не нашли.

Алексей Миронов, попав в опалу, «исчез» из Белоуса, оставив свои хоромы свояченице

Зато мы нашли землю родственника другого «нелюбимчика» нынешних городских властей, но большого любимца бывших городских властей — Алексея Миронова, считавшегося ранее близким к Ильдару Халикову и Василю Шайхразиеву. Еще недавно он «царил» в автограде, его холдинг «ЕвроГрупп» владел огромными коммерческими площадями, но, как полагает ряд СМИ, после прихода команды Наиля Магдеева Миронов постарался перевести весь свой бизнес на родственников и родственников родственников. Конфликт между «мироновскими» и «магдеевскими» тлеет до сих пор. В январе Миронов даже оказался под домашним арестом по делу о мошенничестве, связанному с двумя участками на 4,06 га (к тому моменту бизнесмен вернул истребованные магдеевской командой 53 га — не помогло), — и сидеть он должен был у себя дома в Белоусе. Однако официально собственности в Белоусе у него нет. Известно, что один из белоусовских участков Миронова, якобы, записан не на его имя, а на его партнера Наилю Гусманову, которой принадлежал дом-отель на 780 кв. м на берегу Камы. Природоохранные прокуроры сочли постройку незаконной из-за вторжения строения в водоохранную зону (якобы, владельцы «отеля» засыпали Каму до необходимой дистанции в 20 метров), прямо напротив мироновского особняка. Дело кончилось ничем, в иске прокуратуре отказали.

Ныне фамилия Гусмановой в списке землевладельцев Белоуса не значится. Нет среди них и имени самого Миронова. Зато «мироновский след» все-таки остался: так, 4 тыс. кв. м на 466 тыс. рублей принадлежит свояченице Миронова — Лене Муллагалиевой, на которую бизнесмен в свое время переписал три свои компании ООО «Саклык», ООО «Стройград» и ООО «Еврохолдинг 11», которые она же и возглавила. Вполне вероятно, то же самое он мог проделать и с белоусовской недвижимостью. Участок не имеет отношения к скандальному «делу об отеле», находится он не на берегу, и по документам разрешен «для ведения личного подсобного хозяйства» с 2009 года (сведения последний раз менялись в 2015 году) — это большой участок в паре метров от береговой линии «Расстала», на котором стоит немаленький особняк. Напротив должна была быть земля, также принадлежащая так или иначе Миронову (та самая, с отелем на берегу) — однако официально информации о ее владельцах нет.

В январе Миронов оказался под домашним арестом по делу о мошенничестве, связанному с двумя участками на 4,06 га

Впрочем, официально в Белоусе не проживают ни оппозиционер Сергей Еретнов (тоже одно время проведший под домашнем арестом в Белоусе), ни владелец компании «Магнолия» Сергей Майоров. В кадастровых списках ни они, ни их владения не значатся.

Одним из крупнейших собственников белоусовской земли оказалась семья Кривоноговых, стоящих за магазинами «Ninel», одним из заметных игроков на розничном рынке верхней одежды из кожи и меха — от самой Нинель Кривоноговой до директора по строительству компании Глеба Кривоногова. Им принадлежат 8 участков на 14,5 тыс. кв. м общей стоимостью 14,5 млн рублей. Включая три дома: два (16:39:100401:261 и 16:39:100401:262), где один квадратный метр оценен в 13,4 тыс. рублей, и один, где кв. м оценен в 5,5 тыс. рублей. Это целое поместье, расположенное сразу на въезде в Белоус справа.

Соседи по Белоусу: братья Ежковы и топ-менеджер «Камгэса»

Три участка в Белоусе принадлежат владельцу бизнес-отеля «Татарстан» Валерию Чулакову (ООО «Группа компаний «Логос»): 5 тыс. кв. м земли оцениваются в 550 тыс. рублей. Напомним, Чулаков занял восьмое место в рейтинге отельеров Татарстана, составленном «Реальным временем». Сама гостиница была построена в годы активной стройки автограда, семь лет спустя после казанской «тезки» — в 1977 году. С тех пор владельцы менялись, гостиница «переходила из государственных рук в частные и обратно», пока 14-этажную башню не приобрела в 2002 году компания Чулакова. Год спустя гостиницу ребрендировали в бизнес-отель, к 2013 году полностью реконструировали. Летом 2014 года в ходе сертификации бизнес-отель автограда набрал нужное количество баллов для категории «четыре звезды», однако от лишней звездочки вынужден был отказаться из-за необходимости нести для этого дополнительные расходы. В настоящее время «Татарстан» ориентируется прежде всего на корпоративных клиентов.

Из известных челнинских бизнесменов, прикупивших престижную белоусовскую землю, отметим также владельцев ТЦ «Супер Народный» Руслана и Наталью Зариповых, замгендиректора по строительству, руководителя челнинского подразделения ПАО «Камгэсэнергострой» Сергея Ямашева, совладелицу и гендиректора компании «Аудит ТД» (входит с «большую тройку» на аудиторском рынке РТ) Татьяну Дербеневу, экс-директора ФК «КАМАЗ», экс-депутата горсовета Челнов и экс-гендиректора строительного проекта «Междуречье» (продал его в 2016 году) Юрия Шеина и братьев Ежковых, Эдуарда и Григория, известных ретейлеров, стоящих за магазинами «Славный» (впоследствии ставшими Fresco и закрывшимися).

Сергею Ямашеву принадлежит участок в 2 тыс.кв. м на 235,6 тыс. рублей. Фото elitat.ru

Зариповым принадлежат 2,5 тыс. кв. м земли на 290,7 тыс. рублей, слева от въезда в Белоус, Ямашеву — 2 тыс. кв. м на 235,6 тыс. рублей. Кроме того, вдове другого известного строителя из «Камгэсэнергостроя», замгендиректора Виктора Ластовки принадлежит участок в 1,2 тыс. кв. м. У Дербеневой участок такой же площади и такой же стоимости находится на ул. Прикамской. Шеину принадлежит участок в 1,5 тыс. кв. м на территории Белоуса, отгороженной лесопосадкой, — земля стоит 171,3 тыс. рублей. Эдуарду Ежкову принадлежит 1,2 тыс. кв. м стоимостью 143,8 тыс. рублей на ул. Дачная, его брату — 1,18 тыс. кв. м стоимостью 140 тыс. рублей на ул. Сосновой.

Как директор «Нижней Камы», пожелавший брать с отдыхающих в парке деньги, прикупил себе землю в Белоусе

Из любопытного отметим также землевладельца Айрата Имамова, собственника участка в 2,6 тыс. кв. м на ул. Лесной стоимостью 306,3 тыс. рублей, и Романа Ваганова, собственника участка в 2 тыс. кв. м на 241,7 тыс. рублей. Имамов — директор национального парка «Нижняя Кама», который весной выступил с малопопулярным предложением ввести таксу для отдыхающих в этом самом парке — 50 рублей с человека. Имя Имамова всплывало и на прошлогоднем судебном процессе по делу экс-руководителя Малошильнинского сельского поселения Геннадия Харитонова, обвиняемого в превышении должностных полномочий и служебных подлогах: процесс был инициирован новым созывом местного совета депутатов, в том числе депутатом Романом Вагановым, который обвинял экс-депутата предыдущего созыва Имамова в дружеских отношениях с Харитоновым.

Весной этого года Ваганов с Имамовым вновь оказались в центре скандала, на этот раз выборного: первый обвинял сына Имамова в том, что тот не допустил депутата в местный избирком, а сам глава нацпарка обругал его в нецензурной форме (якобы, Имамовы обиделись на Ваганова за проигрыш их родственника на прошлых выборах в местное собрание). При этом дома двух поссорившихся белоусцев находятся на одной улице буквально в сотне метров друг от друга.

Ваганов же пролоббировал реконструкцию дороги в челнинскую «Рублевку» — после чего ее, наконец, отремонтировали и сдали в августе этого года. Бюджету это обошлось в 57 млн рублей.

Имамов — директор национального парка «Нижняя Кама», выступивший весной с малопопулярным предложением ввести таксу для отдыхающих в этом парке. Фото zapoved.net

Работа учителем физики может помочь стать соседом Мунира Гайнуллова — но это грозит судом

Не забудем и о другом скандальном землевладельце Белоуса — Фарите Сарварове, которому на улице Лесной принадлежит 2 тыс. кв. м на 235,7 тыс. рублей. Сарваров — осужденный в 2016 году завкафедрой физики набережночелнинского филиала КФУ, признанный виновным в мелком взяточничестве и служебном подлоге. Было установлено, что Сарваров, «используя служебное положение, внес в зачетные книжки 12 студентов первого курса заведомо ложные сведения об успешной сдаче зачета по физике, получив от каждого из них незаконное вознаграждение в размере 2,5 тыс. рублей». Между тем, соседом физика по участку в Белоусе оказался Мунир Гайнуллов.

Остался в Белоусе след и от бывших челнинских политиков. Здесь проживает главный строитель челнинской системы образования Хамит Рахматуллин, заведовавший гороно исполкома Набережночелнинского горсовета с 1965 по 1989 год, и родственница экс-главы автограда Рафгата Алтынбаева — на ул. Лесной ей принадлежит 2 тыс. кв. м на 245,3 тыс. рублей. Любопытно, что дом, записанный на Раису Алтынбаеву, тоже соседствует с одним из участков Мунира Гайнуллова.

И, наконец, один из поразительнейших фактов, который выглядит даже удивительнее отсутствия в числе землевладельцев известных живых челнинцев, которые, как все знают, в Белоусе проживают: в Белоусе продолжает обитать… экс-мэр Набережных Челнов, 15 лет назад покинувший земную обитель, Рашит Хамадеев! Экс-мэру «принадлежит» участок на 1 тыс. кв. м стоимостью 127,1 тыс. рублей, который расположен на ул. Дачная. При этом, судя по всему, никаких построек на земле нет. Действительно, зачем?

Владельцы земли около деревни Белоус

кадастровый номер адрес площадь кадастровая стоимость собственник 16:39:100401:145 д Белоус 6463 2827239,35 Рачков Сергей Сергеевич — аренда 16:39:100402:51 д Белоус, ул. Лесная, 33А 5701 671577,8 Алексеев Олег Александрович, Алексеева Ирина Александровна 16:39:100402:178 д Белоус 4227 497940,6 Шакирзянов Газильян Галимзянович 16:39:100401:147 д Белоус, ул. Прикамская, д. 12 3957 466134,6 Муллагалиева Лена Равиловна 16:39:100402:65 д Белоус 3953 465663,4 Мугинова Людмила Евгеньевна 16:39:100401:151 д Белоус, ул. Р.Беляева, д. 10 3500 412300 Кривоногов Глеб Анатольевич 16:39:100401:152 д Белоус, ул. Р.Беляева, д. 12 3500 412300 Кривоногова Нинель Давыдовна 16:39:100403:48 д Белоус, ул.Солнечная, д.7 3190 375766,69 Егоров Юрий Львович 16:39:100402:194 д Белоус, ул. Прикамская, д. 25 3097 364826,6 Юнусов Эдуард Рафаэлевич — аренда