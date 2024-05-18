«Создание независимой платежной системы обсудят на саммите БРИКС в Казани»

Какие финансовые и технологические инициативы рассмотрят на главной площадке объединения

Фото: Максим Платонов

Осенью этого года в Казани в преддверии саммита БРИКС будут озвучены новые предложения по развитию многополярного технологического и финансового мира, а также по определению роли России в этом процессе. О том, какими могут быть эти предложения, пишет в своей статье колумнист газеты «Реальное время» digital-экономист Равиль Ахтямов.



Независимая платежная система и сотрудничество в сфере цифровой экономики

На саммите БРИКС 2024 года, на мой взгляд, могут быть рассмотрены некоторые финансовые и технологические инициативы. Во-первых, это создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн. Система должна быть комфортной для государств, населения и бизнеса, не требовать серьезных затрат и быть вне политики.

Предлагаю правительству России распространить спецрежим на особые экономические зоны или специальные административные районы, регистрировать там банки или финтех-компании для взаимных расчетов в криптовалютах. Гармонизировать соответствующее законодательство с Китайской Народной Республикой и другими странами БРИКС. Такие меры способствовали бы решению проблем с переводом платежей в Китай.

Во-вторых, можно рассмотреть инициативу по развитию механизма Пула условных валютных резервов, прежде всего в части применения валют, альтернативных доллару США.

В-третьих, это углубление сотрудничества в сфере цифровой экономики, информационно-коммуникационных технологий и инноваций. Обширный блок задач, включающий в себя развитие электронной торговли, внедрение искусственного интеллекта, обработку больших объемов данных и интернета вещей, содействие в организации технологических стартапов.

Как страны БРИКС могут обеспечить свою технологическую независимость?

Для достижения технологического суверенитета стран БРИКС можно использовать такие способы:

Разработка технологических решений, обеспечивающих доступ к стратегическим ресурсам, и создание единого банка технологий на площадке БРИКС.

Проведение совместных геолого-разведочных работ, развитие технологий, финансовых инструментов, формирование базы знаний и компетенций, технологического и кадрового потенциала.

Для технологического суверенитета можно использовать разные способы, в частности проведение совместных геолого-разведочных работ. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Подготовка и утверждение межотраслевой стратегии по обеспечению энергетической стабильности и достижению целей устойчивого развития.

Трансфер компетенций и обмен знаниями с партнерами. Например, создание независимых систем электронного правительства, использование передовых разработок для обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

Формирование общей стратегии для обеспечения потребностей стран БРИКС и стран-партнеров природными ресурсами и технологиями.

Способы достижения финансовой независимости стран БРИКС

Для достижения финансового суверенитета стран БРИКС можно использовать следующие способы:

Расширение использования национальных валют во взаимных расчетах. Это поможет снизить зависимость экономик от колебания курса резервных валют и цен на сырьевые товары.

Создание единого финансового пространства на основе Нового банка развития (НБР) БРИКС и Пула валютных резервов. Это позволит развивающимся странам привлекать дешевые займы и даст возможность отказаться от услуг Всемирного банка.

Участие в реформировании структуры Международного валютного фонда. Страны БРИКС предлагают провести реформу системы квот в МВФ таким образом, чтобы у развивающихся стран появился хотя бы небольшой вес в принятии решений.

Страны БРИКС предлагают провести реформу системы квот в МВФ так, чтобы у развивающихся стран появился хотя бы небольшой вес в принятии решений. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Разработка системы взаимных многосторонних расчетов, которая позволит направить международные финансовые потоки на развитие приоритетных производств на межрегиональном уровне.

Сотрудничество в области новых финансовых технологий и информационной безопасности в финансовом секторе.

Важно отметить, что создание валютно-финансового союза требует детального обсуждения, что может вызвать споры и недовольство ряда стран.

Система международных расчетов стран БРИКС в условиях санкций: цифровой рубль

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обсуждают возможность отказа от доллара в международных расчетах. БРИКС проводит торговлю на сумму $260 млрд без доллара США. Альянс также призывает другие развивающиеся страны отказаться от доллара и осуществлять трансграничные платежи в национальных валютах.

Дедолларизация активно набирает обороты. Например, Египет, ЮАР, Нигерия, Гана, Камерун, Сенегал, Алжир и Саудовская Аравия начали выводить свои национальные золотые резервы из США.

Основная идея создания такой наднациональной валюты направлена на упрощение внешнеторговых расчетов и минимизацию рисков, связанных с расчетами в долларах США или евро.

Однако полный отказ от доллара на данный момент маловероятен, поскольку США по-прежнему сохраняют доминирующее положение на мировых финансовых рынках.

Однако полный отказ от доллара на данный момент маловероятен, поскольку США по-прежнему сохраняют доминирующее положение на мировых финансовых рынках. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Вместо создания единой валюты страны БРИКС обсуждают запуск наднациональной расчетной единицы, в которой могут выражаться стоимости товарных поставок. При этом валютой в привычном понимании расчетная единица БРИКС не станет. Использовать ее будут только участники внешнеэкономической деятельности.

Верхний (международный) уровень цифровых расчетов будет использовать инфраструктуру Цифрового Банка БРИКС и платежную систему BRICS Pay. В качестве цифровой валюты центральных банков будет использоваться цифровой юань (e-CNY).

В условиях ужесточения санкционного давления у Российской Федерации появляется возможность применять национальную цифровую валюту для расчетов со странами БРИКС. В ближайших планах — создание основанной на блокчейне системы международных расчетов BRICS Pay. Децентрализованный мультивалютный механизм позволит обходить западные санкции, усилит экономическое влияние международного объединения и ускорит появление наднациональной валюты.

BRICS Pay — это международная платежная система, которая предлагает банкам и другим финансовым учреждениям платформу интернет-банкинга и мобильного банкинга.

Особенности системы:

Позволяет пользователю круглосуточно управлять своим счетом с любого компьютера или мобильного устройства, оплачивать различные услуги и товары, переводить средства, платить налоги и многое другое.

Построена на технологии блокчейн.

Позволяет проводить расчеты с использованием цифровых финансовых активов: токенов БРИКС — NSRT и цифровых валют стран БРИКС.

Цель системы — снизить стоимость и сложность международных платежей, а также обеспечить безопасный и надежный способ оплаты товаров и услуг.

BRICS Pay — это совместное предприятие стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР). Пилотный проект стартовал в ЮАР в начале апреля 2019 года. Ожидается, что полноценно BRICS Pay заработает к 2025 году.

Более актуальным стал бы проект единой цифровой валюты, учитывая опыт Бразилии, Китая, а теперь и России в создании цифровой национальной валюты.

Наиболее перспективным представляется создание платежной системы стран БРИКС+ на основе корзины цифровых валют центральных банков (CBDC) стран — участниц БРИКС+.

Цифровой рубль и Казань

Цифровой рубль — это третья форма рубля, которую будет выпускать Банк России в дополнение к наличным и безналичным рублям. Он представляет собой уникальный электронный код, который хранится в электронном кошельке на платформе Центрального банка.

В августе 2023 года в Казани стартовал первый этап тестирования цифрового рубля. В столице Татарстана 20 человек получили возможность использовать цифровой рубль, однако они могут тратить его только в одном из заведений общепита, в котором выстроена соответствующая инфраструктура.

К настоящему моменту было открыто около 600 кошельков в цифровых рублях. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В пилотном проекте участвуют 13 банков: «Альфа-Банк», «Ак Барс Банк», ВТБ, ГПБ и другие. Все они имеют отделения на территории Татарстана.

К настоящему моменту было открыто около 600 кошельков в цифровых рублях, и пока пользователи могут совершать переводы друг другу и оплачивать покупки в 30 торговых точках. Ожидается, что население получит доступ к цифровым рублям не раньше 2025 года.

В Казани также действует Региональный центр развития «Казань» — это подразделение Центрального банка Российской Федерации, созданное в августе 2017 года в рамках реализации Стратегии развития IT.



Основная цель деятельности центра — создание, развитие, тестирование и документирование систем, обеспечивающих в Банке России обработку платежной и учетно-операционной информации, информации по эмиссионным и кассовым операциям, наличному денежному обращению. Из описания можно сделать вывод, что Казань активно участвует в создании и внедрении проекта цифрового рубля, а также в укреплении технологического и финансового суверенитета страны.

Равиль Энгелевич Ахтямов — кандидат экономических наук, колумнист «Реального времени». скриншот из видео «Равиль Ахтямов» с канала «Управление проектами в России | ГК ПМСОФТ»

Равиль Ахтямов