День в истории 12 мая: родился Олег Коробченко, открытие Фестиваля балета имени Нуриева
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 мая 2024 года
Сегодня открывается XXXVII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. 20 лет назад в Англиканской церкви ввели должность веб-священника, 26 лет назад президент России Борис Ельцин провел первую интернет-конференцию, 47 лет назад родился министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Главные события дня, ожидаемые и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится открытие XXXVII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева.
Кто родился: Андрей Вознесенский и Алина Кабаева
- 1823 — английский астроном Джон Рассел Хайнд (скончался 23 декабря 1895 года). Открыл 10 астероидов, 2 кометы, переменную туманность в созвездии Тельца, несколько переменных звезд.
- 1874 — русский инженер, конструктор Яков Гаккель (скончался 12 декабря 1945 года). Внес значительный вклад в развитие отечественного самолето- и тепловозостроения первой половины 20-го века. В 1920 году Гаккель разработал проект тепловоза, который был построен в 1924 году. Это был один из первых в мире мощных работоспособных тепловозов.
- 1874 — австрийский педиатр и иммунолог Клеменс Пирке (скончался 28 февраля 1929 года). Известен тем, что предложил накожный диагностический тест на туберкулез («реакция Пирке»), а также ввел понятие «аллергия».
- 1907 — американская актриса Кэтрин Хепберн (скончалась 29 июня 2003 года).
- 1911 — татарский режиссер Ширьяздан Сарымсаков (скончался 30 сентября 1999 года). После учебы в ГИТИСе в 1936 году он вернулся в Казань, чтобы стать режиссером в Татарском государственном академическом театре. Сарымсаков за 30 лет поставил более 70 пьес татарских, русских и зарубежных драматургов. За спектакль «Җилкәнсезләр» в 1958 году он получил премию имени Тукая.
- 1924 — советский писатель Анатолий Митяев (скончался 22 апреля 2008 года). В числе наиболее известных книг писателя: «Книга будущих командиров», «Тысяча четыреста восемнадцать дней: Герои и битвы Великой Отечественной войны», «Шестой — неполный», «Подвиг солдата», «Ветры Куликова поля» и др.
- 1930 — советский телеведущий Владимир Ухин (12 апреля 2012 года). Прежде всего был известен как дядя Володя из программы «Спокойной ночи, малыши!». Ухин вел и многие другие информационные и развлекательные телепередачи Гостелерадио СССР, среди которых «Сельский час», «Веселые нотки», «Путешествие во времени», «Говорит Москва» и другие.
- 1933 — советский и российский поэт Андрей Вознесенский (скончался 1 июня 2010 года). По произведениям Вознесенского были поставлены спектакль «Берегите ваши лица» и знаменитейшая рок-опера «Юнона и Авось».
- 1938 — первый президент Азербайджана Аяз Муталибов (скончался 27 марта 2022 года).
- 1958 — советский и российский рок-музыкант, один из основателей группы «Ария» Владимир Холстинин.
- 1977 — заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
- 1980 — премьер-министр Великобритании с 25 октября 2022 года Риши Сунак.
- 1981 — американский актер египетского происхождения Рами Малек. Популярность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в телесериале «Мистер Робот». Известен также по участию в фильмах «Богемская рапсодия», «Ночь в музее», «Тихий океан», «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2».
- 1983 — российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Кто скончался: Сергей Аксаков и Василий Меркурьев
- 1859 — русский писатель Сергей Аксаков (родился 1 октября 1791 года). Он родился в Уфе, учился в университете Казани, где начал заниматься словесностью.
- 1921 — немецкий художник, один из главных теоретиков постмодернизма Йозеф Бойс (скончался 23 января 1986 года).
- 1978 — советский актер Василий Меркурьев (родился 6 апреля 1904 года). Самыми известными стали его роли в таких легендарных картинах, как «Небесный тихоход», «Золушка», «Повесть о настоящем человеке», «Двенадцатая ночь», «Летят журавли», «Повесть пламенных лет».
- 1994 — американский психоаналитик Эрик Эриксон (родился 15 июня 1902 года). Ему принадлежит создание термина «кризис идентичности». Большое значение он придавал эго, считал, что оно влияет на развитие личности, уверенность и отношение к миру и людям. Его теория развития личности состояла из восьми стадий жизненного цикла, которые длились от рождения до самой смерти.
- 1994 — американский химик Рой Планкетт (родился 26 июня 1910 года). Он открыл политетрафторэтилен — пластмассу, обладающую редкими физическими и химическими свойствами и широко применяемую впоследствии в технике и в быту.
- 2008 — американский художник, один из создателей поп-арта Роберт Раушенберг (родился 22 октября 1925 года).
Праздники: Дни матери и медсестры
- День матери. Впервые официальным праздником был признан в 1910 году в штате Вирджиния. В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня матери с целью распространения празднования этого дня. Сегодня его отмечают во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, в Австралии, Китае и Японии. В России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
- Международный день медицинской сестры. Праздник учрежден в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. В России праздник отмечается с 1993 года.
- День экологического образования. Он был учрежден в 1991 году, отмечается в России и странах СНГ. Цель праздника — актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.
- Международный день охраны здоровья растений. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2022 году.
События в истории: выступление Ельцина в интернете, появление веб-священников, Сычуаньское землетрясение
- 996 — в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь, Десятинная. Название ее связано с тем, что на ее возведение и поддержание князь Владимир Великий выделил десятую часть своих доходов. Церковь была разрушена в конце 1240 года ордой хана Батыя. Раскопки руин храма начались в 30-х годах 17-го века по инициативе митрополита Петра Могилы.
- 1570 — в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.
- 1664 — состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале. На русский язык эта комедия была переведена в 1757 году, тогда же состоялось ее первое представление в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день комедия «Тартюф» поставлена почти всеми театрами мира и сохраняется в репертуаре многих из них.
- 1731 — началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.
- 1927 — состоялся первый полет спортивного самолета АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые рекорды. Эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро Яковлева.
- 1998 — президент России Борис Ельцин впервые выступил в интернете. В течение 30 минут он ответил на 14 вопросов, поступивших из разных стран мира.
- 2004 — в Англиканской церкви введена должность веб-священника. В его обязанности входит опека нового прихода, который существует исключительно в Сети.
- 2008 — в Китае произошло Сычуаньское землетрясение. В результате стихийного бедствия погибли около 70 тысяч человек, более 370 тысяч получили ранения.
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Проект предусматривает введение базового высшего на срок от 4 до 6 лет и специализированного высшего образования от года до 3 лет.
- 2023 — в России вынесли первый приговор за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 201.1 УК РФ). Пять лет условно получил руководитель оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор» Анатолий Михалин.