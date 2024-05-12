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День в истории 12 мая: родился Олег Коробченко, открытие Фестиваля балета имени Нуриева

07:00, 12.05.2024

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 12 мая 2024 года

День в истории 12 мая: родился Олег Коробченко, открытие Фестиваля балета имени Нуриева
Фото: Реальное время

Сегодня открывается XXXVII Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. 20 лет назад в Англиканской церкви ввели должность веб-священника, 26 лет назад президент России Борис Ельцин провел первую интернет-конференцию, 47 лет назад родился министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Главные события дня, ожидаемые и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Повестка

  • В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится открытие XXXVII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева.

Кто родился: Андрей Вознесенский и Алина Кабаева

  • 1823 — английский астроном Джон Рассел Хайнд (скончался 23 декабря 1895 года). Открыл 10 астероидов, 2 кометы, переменную туманность в созвездии Тельца, несколько переменных звезд.
  • 1874 — русский инженер, конструктор Яков Гаккель (скончался 12 декабря 1945 года). Внес значительный вклад в развитие отечественного самолето- и тепловозостроения первой половины 20-го века. В 1920 году Гаккель разработал проект тепловоза, который был построен в 1924 году. Это был один из первых в мире мощных работоспособных тепловозов.
  • 1874 — австрийский педиатр и иммунолог Клеменс Пирке (скончался 28 февраля 1929 года). Известен тем, что предложил накожный диагностический тест на туберкулез («реакция Пирке»), а также ввел понятие «аллергия».
  • 1907 — американская актриса Кэтрин Хепберн (скончалась 29 июня 2003 года).
  • 1911 — татарский режиссер Ширьяздан Сарымсаков (скончался 30 сентября 1999 года). После учебы в ГИТИСе в 1936 году он вернулся в Казань, чтобы стать режиссером в Татарском государственном академическом театре. Сарымсаков за 30 лет поставил более 70 пьес татарских, русских и зарубежных драматургов. За спектакль «Җилкәнсезләр» в 1958 году он получил премию имени Тукая.
  • 1924 — советский писатель Анатолий Митяев (скончался 22 апреля 2008 года). В числе наиболее известных книг писателя: «Книга будущих командиров», «Тысяча четыреста восемнадцать дней: Герои и битвы Великой Отечественной войны», «Шестой — неполный», «Подвиг солдата», «Ветры Куликова поля» и др.
  • 1930 — советский телеведущий Владимир Ухин (12 апреля 2012 года). Прежде всего был известен как дядя Володя из программы «Спокойной ночи, малыши!». Ухин вел и многие другие информационные и развлекательные телепередачи Гостелерадио СССР, среди которых «Сельский час», «Веселые нотки», «Путешествие во времени», «Говорит Москва» и другие.
  • 1933 — советский и российский поэт Андрей Вознесенский (скончался 1 июня 2010 года). По произведениям Вознесенского были поставлены спектакль «Берегите ваши лица» и знаменитейшая рок-опера «Юнона и Авось».
  • 1938 — первый президент Азербайджана Аяз Муталибов (скончался 27 марта 2022 года).
  • 1958 — советский и российский рок-музыкант, один из основателей группы «Ария» Владимир Холстинин.
  • 1977 — заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.
  • 1980 — премьер-министр Великобритании с 25 октября 2022 года Риши Сунак.
  • 1981 — американский актер египетского происхождения Рами Малек. Популярность ему принесла роль Эллиота Алдерсона в телесериале «Мистер Робот». Известен также по участию в фильмах «Богемская рапсодия», «Ночь в музее», «Тихий океан», «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2».
  • 1983 — российская гимнастка, олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

Кто скончался: Сергей Аксаков и Василий Меркурьев

  • 1859 — русский писатель Сергей Аксаков (родился 1 октября 1791 года). Он родился в Уфе, учился в университете Казани, где начал заниматься словесностью.
  • 1921 — немецкий художник, один из главных теоретиков постмодернизма Йозеф Бойс (скончался 23 января 1986 года).
  • 1978 — советский актер Василий Меркурьев (родился 6 апреля 1904 года). Самыми известными стали его роли в таких легендарных картинах, как «Небесный тихоход», «Золушка», «Повесть о настоящем человеке», «Двенадцатая ночь», «Летят журавли», «Повесть пламенных лет».
  • 1994 — американский психоаналитик Эрик Эриксон (родился 15 июня 1902 года). Ему принадлежит создание термина «кризис идентичности». Большое значение он придавал эго, считал, что оно влияет на развитие личности, уверенность и отношение к миру и людям. Его теория развития личности состояла из восьми стадий жизненного цикла, которые длились от рождения до самой смерти.
  • 1994 — американский химик Рой Планкетт (родился 26 июня 1910 года). Он открыл политетрафторэтилен — пластмассу, обладающую редкими физическими и химическими свойствами и широко применяемую впоследствии в технике и в быту.
  • 2008 — американский художник, один из создателей поп-арта Роберт Раушенберг (родился 22 октября 1925 года).

Праздники: Дни матери и медсестры

  • День матери. Впервые официальным праздником был признан в 1910 году в штате Вирджиния. В 1912 году была создана Международная Ассоциация Дня матери с целью распространения празднования этого дня. Сегодня его отмечают во многих странах Европы, Африки, Северной и Южной Америки, в Австралии, Китае и Японии. В России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
  • Международный день медицинской сестры. Праздник учрежден в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. В России праздник отмечается с 1993 года.
  • День экологического образования. Он был учрежден в 1991 году, отмечается в России и странах СНГ. Цель праздника — актуализация экологических знаний во всех науках и всех сферах человеческой деятельности.
  • Международный день охраны здоровья растений. Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2022 году.

События в истории: выступление Ельцина в интернете, появление веб-священников, Сычуаньское землетрясение

  • 996 — в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь, Десятинная. Название ее связано с тем, что на ее возведение и поддержание князь Владимир Великий выделил десятую часть своих доходов. Церковь была разрушена в конце 1240 года ордой хана Батыя. Раскопки руин храма начались в 30-х годах 17-го века по инициативе митрополита Петра Могилы.
  • 1570 — в Московском царстве указом царя Ивана Грозного основано Донское казачество.
  • 1664 — состоялась премьера комедии Мольера «Тартюф» в Версале. На русский язык эта комедия была переведена в 1757 году, тогда же состоялось ее первое представление в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день комедия «Тартюф» поставлена почти всеми театрами мира и сохраняется в репертуаре многих из них.
  • 1731 — началось судоходство по Ладожскому каналу. Этот канал стал третьей по масштабу стройкой эпохи Петра I после Санкт-Петербурга и Кронштадта.
  • 1927 — состоялся первый полет спортивного самолета АИР-1, на котором были установлены первые советские мировые рекорды. Эту дату считают началом деятельности конструкторского бюро Яковлева.
  • 1998 — президент России Борис Ельцин впервые выступил в интернете. В течение 30 минут он ответил на 14 вопросов, поступивших из разных стран мира.
  • 2004 — в Англиканской церкви введена должность веб-священника. В его обязанности входит опека нового прихода, который существует исключительно в Сети.
  • 2008 — в Китае произошло Сычуаньское землетрясение. В результате стихийного бедствия погибли около 70 тысяч человек, более 370 тысяч получили ранения.
  • 2023 — президент России Владимир Путин подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Проект предусматривает введение базового высшего на срок от 4 до 6 лет и специализированного высшего образования от года до 3 лет.
  • 2023 — в России вынесли первый приговор за злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа (статья 201.1 УК РФ). Пять лет условно получил руководитель оборонно-промышленного комплекса АО «ОКТБ «Вектор» Анатолий Михалин.
        Галия Гарифуллина
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