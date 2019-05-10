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Конюхов стал первым человеком, который пересек южную часть Тихого океана на веслах

12:58, 10.05.2019
Конюхов стал первым человеком, который пересек южную часть Тихого океана на веслах
Фото: ru.wikipedia.org

Российский путешественник Федор Конюхов впервые переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.

«Девятого мая в 18.00 UTC, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68"68 западной долготы) и тем самым официально завершил свой переход на весельной лодке «Акрос» через южный Тихий океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут», — приводит «РИА Новости» сообщение Общества океанских гребцов.

Эта экспедиция стала первым из трех этапов кругосветного перехода Конюхова на весельной лодке.

5 мая сообщалось, что Конюхов на может добраться до мыса Горн из-за шторма — погодное явление не дает ему преодолеть 250 миль (около 402 км) до места назначения, добраться до которого россиянин должен был еще в апреле.

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