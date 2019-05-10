Конюхов стал первым человеком, который пересек южную часть Тихого океана на веслах

Российский путешественник Федор Конюхов впервые переплыл южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке.



«Девятого мая в 18.00 UTC, находясь в непосредственной близости от земли, Федор Конюхов пересек финишную черту (Диего-Рамирес, 68"68 западной долготы) и тем самым официально завершил свой переход на весельной лодке «Акрос» через южный Тихий океан с запада на восток за 154 дня 13 часов 37 минут», — приводит «РИА Новости» сообщение Общества океанских гребцов.

Эта экспедиция стала первым из трех этапов кругосветного перехода Конюхова на весельной лодке.

5 мая сообщалось, что Конюхов на может добраться до мыса Горн из-за шторма — погодное явление не дает ему преодолеть 250 миль (около 402 км) до места назначения, добраться до которого россиянин должен был еще в апреле.