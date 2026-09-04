Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе 15—18 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.
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