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Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов

07:00, 04.09.2026

Местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Утром в отдельных районах туман. Ветер южный, юго-западный 5—10 м/с, местами кратковременные усиления до 14 м/с, при грозе 15—18 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.

Галия Гарифуллина

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